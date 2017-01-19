İngiliz üs bölgelerinin imar ve kalkınmaya açılması konusundaki anlaşma

Anlaşmanın içeriğinde boşluk olduğu ve imzalandığı tarihten bu yana aktif olmadığı ifade edildi.

Güney Kıbrıs ve İngiltere arasında, 2014 yılının Ocak ayında imzalanan ve Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri içerisinde kalan arazilerin ve taşınmazların imara ve kalkınmaya açılmasına imkân verecek olan anlaşmanın içeriğinde boşluk olduğu ve imzalandığı tarihten bu yana aktif olmadığı ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon, Meclise yönelik mektubunda, “İngiliz Üsleri içerisindeki, askeri nitelikli olmayan kalkınma anlaşmasının, tamamen askeri olan bölgelerin dışında, üs alanının tamamını kapsadığını, öte yandan bahse konu anlaşmanın, uygulanmasına ilişkin istişareler çerçevesinde ele alınmakta olan, elle tutulur maddeler içermediğini” ifade etti.

Gazeteye göre Zinon, “Gelişme halinde olan kentsel kalkınmanın, bu aşamada, Üslerin Kıbrıslı sakinlerinin de yararına olacak şekilde, yerleşim alanlarının stratejik kalkınmasıyla alakalı olduğunu ve bunun anlaşmanın sonuçlandırılmasına ilişkin başlıca amacı teşkil ettiğini” dile getirdi.

Limasol Limanı’nın, “Merra Zakakiu” isimli bölgenin bir parçasını da içerisine alacak şekilde genişletilmesi konusunda ise, İngiltere’yle olan müzakerelerin sürdüğünü ifade eden Zinon, İngiliz Üslerinin statüsü yüzünden, bu bölgenin kullanılmasının oldukça karmaşık bir hukuki çabadan ibaret olduğunu sözlerine ekledi.