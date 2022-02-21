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İngiliz Üs Makamları doğruladı

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İngiliz Üs makamları, Ağrotur Askerî Üssü’ne konuşlandırılan 4 Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının, NATO’nun Ukrayna krizi konusunda yürüteceği çalışmalara katılacağını doğruladı.
İngiliz Üs Makamları doğruladı

 İngiliz Üs makamları, Ağrotur Askerî Üssü’ne konuşlandırılan 4 Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının, NATO’nun Ukrayna krizi konusunda yürüteceği çalışmalara katılacağını doğruladı.

Haravgi’nin “Typhoon’lar Doğu Avrupa Semalarında Devriye Gezecek… İngiliz Üslerinden İzahat” başlıklı haberine göre, “PanKıbrıs Barış Konseyi”nin dün Ağrotur Üssü önünde protesto eylemi yapması üzerine Üs Sözcüsü Korina Orfanidi imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üsse, NATO’nun geniş çaplı savunma çabaları çerçevesinde Ukrayna sınırlarında gerilimin yüksek olduğu bu süreçte Doğu Avrupa semalarında devriye görevi yapmak maksatlı konuşlandırıldığı kaydedildi.

ÜS ÖNÜNDE PROTESTO VE MUHTIRA

Aynı gazete “Kıbrıs’ın Ukrayna Krizine Karıştırılmasına Hayır” başlıklı haberinde “PanKıbrıs Barış Konseyi”nin Ağrotur Üssü önünde sembolik bir eylem gerçekleştirerek üsteki savaş hazırlıklarını protesto ettiğini, AKEL’den bir heyetin de üs önüne giderek eyleme destek verdiğini kaydetti.

Habere göre “Kıbrıs ne NATO’nun ne İngilizlerin saldırı üssüdür” diyen protestocular, Ağrotur Üssü’nün bölgedeki savaş hazırlıklarına katılmasını protesto etti.

Protestocular, üs makamlarına verdikleri muhtırada Kıbrıs’ın Doğu Avrupa’da yükselen tansiyona hiçbir şekilde karıştırılmasını istemediklerini, Typhoon’ların üste konuşlandırılmasının Ada halkı aleyhine bir meydan okuma olduğu görüşünü ortaya koydu. Muhtırada “İngiliz sömürge yönetiminin kalıntısı” diye nitelendirilen İngiliz askeri üslerinin Kıbrıs’taki varlığına derhal son verilmesi talebi de yinelendi.

Politis haberi “Ukrayna Krizine Karışması Nedeniyle Ağrotur’da Protesto… PanKıbrıs Barış Konseyi Üyeleri ve Vatandaşlar İngiliz Üslerine Muhtıra Verdi” başlığıyla aktardı.

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