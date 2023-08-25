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İngiliz Üs Polisi 35 kilo civarında Hint keneviri, silah, mermi ve patlayıcı ele geçirdi

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İngiliz Üs Polisi, Limasol’un “Trahon” (Kayakale) köyünde dün düzenlediği operasyonda 35 kilo civarında Hint keneviri türü uyuşturucu, tabanca, mermi ve paylayıcı mekanizma ele geçirdi.
İngiliz Üs Polisi 35 kilo civarında Hint keneviri, silah, mermi ve patlayıcı ele geçirdi

İngiliz Üs Polisi, Limasol’un “Trahon” (Kayakale) köyünde dün düzenlediği operasyonda 35 kilo civarında Hint keneviri türü uyuşturucu, tabanca, mermi ve paylayıcı mekanizma ele geçirdi.

Politis’in haberine göre bir ihbarı değerlendiren İngiliz Üs Polisi, Rum Polisi Narkotik Şube iş birliğinde Kayakele’deki bir eve düzenlediği baskında, ikisi kardeş 7 kişiyi tutukladı.

İngiliz Üs Polisi'nin, resmi araştırmasını tamamlayana kadar, baskında ele geçirilen narkotiğin tam miktarını açıklamadığına dikkat çeken gazete, ele geçirilen Hint kenevirinin 35 kilo civarında olduğunu ancak Hint keneviri dışında uyuşturucu türü bulunup bulunmadığının öğrenilemediğini yazdı.

Habere göre baskın yapılan evde kullanılabilir durumda bir adet tabanca, mermi ve bir miktar patlayıcı madde ele geçirildi. 

Bir başka vakada ise gümrük ekipleri, Larnaka Havalimanındaki posta değiştirme alanında yaptığı rutin kontroller sırasında, Kanada’dan gönderilmiş, içerisinde gıda ve kıyafet olduğu beyan edilmiş bir kolide hububat paketlerinin arasına gizlenmiş 3 kilo Hint keneviri buldu.

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