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İngiliz Üs Polisi yasa dışı kumarhanelerin faaliyetlerini durdurdu

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İngiliz Üs Polisi’nin, kendi egemenliği altındaki bölgelerde faaliyet gösteren tüm yasa dışı kumarhaneleri kapattığı ve el koyduğu bilgisayarları ise bölge okullarına bağışladığı belirtildi.
İngiliz Üs Polisi yasa dışı kumarhanelerin faaliyetlerini durdurdu

Alithia gazetesi, İngiliz Üslerinden yapılan açıklamaya dayanarak, bölgede faaliyet gösteren tüm yasa dışı kumarhanelerin kapanmasına yönelik İngiliz Üs Polisi’nin faaliyetlerine ilişkin ayrıntıların 9 Nisan’da düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacağını yazdı.

Habere göre İngiliz Üs Polisi, yasa dışı kumarhanelerin kapatılması operasyonlarında ele geçirilen bilgisayarların bölge okullarına bağışlandığını da açıkladı.

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