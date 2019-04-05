İngiliz Üs Polisi yasa dışı kumarhanelerin faaliyetlerini durdurdu

Alithia gazetesi, İngiliz Üslerinden yapılan açıklamaya dayanarak, bölgede faaliyet gösteren tüm yasa dışı kumarhanelerin kapanmasına yönelik İngiliz Üs Polisi’nin faaliyetlerine ilişkin ayrıntıların 9 Nisan’da düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacağını yazdı.
Habere göre İngiliz Üs Polisi, yasa dışı kumarhanelerin kapatılması operasyonlarında ele geçirilen bilgisayarların bölge okullarına bağışlandığını da açıkladı.
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