İngiliz Üsleri’nden Beyarmudu Açıklaması

İngiliz Üsler Yönetimi, Beyarmudu (Pergamos) köyüne döşenen su borularının sökülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Beyarmudu’na (Pergamos) su götürülmesi için döşenen ancak İngiliz Üsler Yönetimi tarafından sökülen borular konusunda üsler yönetiminden dün bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu çalışmanın yapılması için ne yazılı, ne de sözlü izin verildiği, bu tip izinlerin verilmesi konusunda çok katı kurallar olduğu iddia edilerek “bölgede ikamet eden herkesin kanunlara uymasının beklendiği, aksi durumda her türlü önlemin alınacağı” uyarısında bulunuldu.