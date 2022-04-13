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İngiliz Üslerinden Patlangaç Uyarısı

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İngiliz Üslerinden Patlangaç Uyarısı
İngiliz Üslerinden Patlangaç Uyarısı

Dikelya İngiliz Üsleri Polisinin, patlangaçlarla meşgul olmayı ve taşkınlık içeren hareketlerde bulunmayı hedefleyen kişileri sert bir şekilde uyardığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Dikelya Polis Müdür Yardımcısı Andreas Pitsillidis’in, geçtiğimiz günlerde bir Kıbrıslı Rum’un Pile dışında, tasarrufunda 40 patlangaçla yakalanması nedeniyle halkı uyardığını ve bağışlamanın söz konusu olmadığı şeklinde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Pitsillidis, İngiliz Üsleri Polisinin, Paskalya yortusu döneminde bu tür yasa dışı eylemlerden kaçınılması için Pile, Beyarmudu, Ksilotimbu, Ormidya ve diğer bölgelerde operasyonlar düzenlediğini de belirtti.

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