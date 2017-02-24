İngiliz Üssü'nde silah ve uyuşturucu!

Dikelya İngiliz Üssü’nde terk edilmiş bir çiftlik evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Politis ve diğer gazeteler, İngiliz Üsler Polisi’nin üsler bölgesinde terk edilmiş bir çiftlik evine çarşamba günü yaptıkları baskında, bir kiloya yakın hintkeneviri türü uyuşturucu madde, biri çalıntı iki av tüfeği, yine biri çalıntı olduğuna inanılan iki motosiklet ile bir duman bombası ele geçirdiğini yazdılar.

Habere göre, olayla ilgili mahkemeye çıkarılan 32 ve 34 yaşlarında iki kişi hakkında, soruşturma tamamlanana kadar 7 gün tutukluluk kararı verildi.