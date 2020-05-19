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SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

İngiliz uzman: Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek

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İngiliz uzman: Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek
İngiliz uzman: Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek

Glasgow Üniversitesi Virüs Genetiği ve Biyoinformatik Bölümü Başkanı Prof. David Robertson, "yeni koronavirüsün çok başarılı bir virüs olduğunu ve tamamen yok edilemeyeceğini" söyledi.

Robertson, parlamentodaki Bilim ve Teknoloji Komisyonu'na vyaptığı açıklamada, "Çok bulaşıcı, çok başarılı biz de çok yatkınız. Durumun daha da kötüleşeceğinden kaygılanmak biraz yanıtlıcı, çünkü şu anda vaka sayısı anlamında durum çok daha kötü olamaz" dedi.

'Kontrol altına almak imkansız'

Koronavirüsü Ebola virüsüyle karşılaştıran Robertson "Virüs o kadar çok insanı belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle etkiliyor ki, kontrol altına alınması neredeyse imkansız" diye konuştu.

Robertson ayrıca "Bu virüsü yok edemeyeceğimiz konusunda net olmamız gerekiyor. İnsanlar arasına yerleşecek ve birkaç yılda normal bir virüs olacak" diye de ekledi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Prof. John Edmunds da, Covid-19 geçirenlerin, önemli derecede bir bağışıklık geliştiremeyebileceği uyarısı yaptı.

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