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İngiliz yaşlılar haftalardır hatırlatıcı aşıları bekliyor

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İngiltere'de yatalak yaşlılar, takviye aşıları için önemli bir öncelikli grup olmasına rağmen haftalarca beklemek zorunda kalıyor.
İngiliz yaşlılar haftalardır hatırlatıcı aşıları bekliyor

İngiltere'de yatalak yaşlılar, takviye aşıları için önemli bir öncelikli grup olmasına rağmen haftalarca beklemek zorunda kalıyor.

Hayır kurumları, Boris Johnson'ın Omicron varyantının oluşturduğu tehdidi azaltmak için emrettiği günde 1 milyonluk takviyeleri teslim etme telaşında yaşlıların “gözden kaçırıldığı” konusunda uyardı.

Age UK Hayır Kurumu Direktörü Caroline Abrahams, “Maalesef hala yatalak yaşlı hastaların hatırlatıcı dozları almak için mücadele ettiğinin haberini alıyoruz” dedi.

Abrahams, yatalak aşısız yaşlı hastaların aşı için en büyük öncelik olması gerektiğine değinerek, “Aşı olmadan, sadece virüse yakalanma değil, aynı zamanda ciddi şekilde hasta olma riski de taşırlar” dedi.

Aşı için saatlerce arama yapılıyor

Abrahams, 91 yaşındaki tek başına yaşayan yatalak kadının, ilk iki dozunu bir bölge hemşiresinden aldığını ancak hatırlatıcı dozunu almak için hala beklediğini dile getirdi. Kadının kızı, saatlerce arama yaparak birinin annesinin evine gelip aşı yapması için uğraştığını aktaran Abrahams, en sonunda bulunan hekimin de “Aşı bizim sorumluluğumuzda değil” dediğini anlattı.

Yaşlı kadının kızı, annesinin hatırlatıcı dozu almaya çalışırken, aşısız ailemizin Noel’i risk altında diye ağladığını dile getirdi.

Barking ve Dagenham İşçi Milletvekili Dame Margaret Hodge şunları söyledi:

“Seçim bölgemde, yatalak olan yerel insanların pratisyen hekimlerinden destek talebinde bulunduğu ancak tekrar tekrar reddedildiği dört korkunç vaka yaşadım. Bazıları iğne olmak için bir aydır bekliyor, yeni varyant orman yangını gibi yayılırken, bu olay onları güvensiz ve risk altında bırakıyor”

Yatalak yaşlıların sadece yüzde 36'sı hatıtlatıcı doz aşısını oldu

6 Aralık tarihli raporlar, İngiltere'de yatalak olarak sisteme kayıtlı 470.000 kişiden sadece 170.000'inin hatırlatıcı dozlarını aldığını gösterdi. Bu da yüzde 36'ya denk geliyor.

Adını vermek istemeyen aşı koordinatörü, yatalak insanları aşılamak için giderken ve aşılarken geçen süre ve 15 dakika bekleme süresi eklendiği zaman, bazı hekimlerin diğer hastalara odaklanmasını istemelerine sebep olduğunu söyledi.

"Yatalak hastaları aşılamak daha zor"

Royal College of GP'nin başkanı Profesör Martin Marshall, yatalak hastaların artmasının ekstra zorluklar getirdiğini, ancak aynı zamanda aile doktorlarının onları bir an önce görmek için ellerinden geleni yaptığını dile getirdi.

Yatalak hastaları aşılamanın, taşınması ve saklanması bakımından aşı merkezlerinde aşılamaktan daha zor olduğunu aktaran Marshall, “ Hekimler en kısa sürede çok sayıda eve bağlı hastanın korunmasını sağlamak için bunu mümkün olan en verimli şekilde yapmak için çok çalışacaklar" dedi.

"Aşı olmaya gidemedikleri için geride bırakılmamalı"

Yaşlılara yönelik yardım kuruluşu Independent Age'in Yöneticisi Chit Selvarajah, yatalak insanların hatırlatıcı doz için mücadele ettiğini duymanın endişe verici olduğunu, yatalak yaşlıların yalnızca bir randevuya gidemedikleri için destek programında geride bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Hatırlatıcı doz yapabilmek için izin bekliyorlar

Bakanlar, İngiltere'de COVID hatırlatıcı dozları sunmaya yardım etmeyi teklif eden serbest eczanelerin üçte ikisinden fazlasının hala izin beklediğini veya reddedildiğini, bazı kimyagerlerin 11 hafta beklemek zorunda kaldığını itiraf etti.

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