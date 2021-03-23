İngiliz Yetkililer Halkın Partisi’yle Cenevre Öncesi İstişarelerde Bulundu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cenevre zirvesi öncesi Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ve İngiliz Yüksek Komiseri ile bir araya geldiklerini açıkladı. Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yetkililerin Halkın Partisi’nden görüş almak üzere ziyarette bulunduklarını söyledi; “Özellikle Cenevre öncesi başta geçiş kapıları olmak üzere iki taraf arasında güven yaratabilecek bazı adımlara ve kapsamlı çözüme dair görüşlerimizi paylaştık. Verimli bir görüşme oldu” ifadesini kullandı.

Görüşmede Özersay’a; HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Girne Milletvekili Erek Çağatay ve HP Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu eşlik etti.