İngiliz yetkililer Ramazan tebriği mesajlarında Müslümanlara teşekkür etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazanın zorlayıcı olacağını ancak şefkat, hayır ve fedakarlık değerlerinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini bildirdi.

Koronavirüs tedavisi gördükten sonra dinlenmeyi sürdüren Başbakan Boris Johnson’a vekalet eden Raab, ramazanın gelişi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

İngiltere ve dünyadaki Müslümanlara, “Hayırlı ramazanlar” dileğinde bulunan Raab, “Bu ramazan özellikle zorlayıcı olacak ancak şefkat, hayır ve fedakarlık değerleri her zamankinden daha önemli bir hale geldi.” ifadesini kullandı.

“Fedakarlığınız için teşekkür ederim”

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve silahlı kuvvetler ile diğer alanlarda hizmet veren birçok Müslümanın bu sene ramazan ayının sevincini alışageldikleri gibi paylaşamayacağına dikkat çekti.

Ülkedeki Müslümanlara seslenerek, “Evde kaldığınız için teşekkür etmek istiyorum.” diyen Hancock, şöyle konuştu:

“İftarın ne kadar önemli olduğunu, teravih namazlarının ne kadar önemli olduğunu ve Ramazan Bayramı’nın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Dini uygulamalarınızın bu önemli bölümlerinde büyük değişiklikler yaptığınız için teşekkür ederim. Hepinize ‘Hayırlı ramazanlar’ demek istiyorum. Hizmetiniz ve vatandaşlığınız için teşekkür ederim, fedakarlığınız için teşekkür ederim.”

“Bizi güvende tuttuğunuz için teşekkür ederim”

İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelişi dolaysıyla Müslümanları tebrik ederek, “Bu vesileyle Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde, bakım hizmetlerinde ve koronavirüs ile mücadelemizde ön safta görev alan tüm Müslümanlara şükranlarımı sunmak istiyorum. Bizi güvende tuttuğunuz için teşekkür ederim.” dedi.

İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn de kendi seçim bölgesi, İngiltere ve tüm dünyadaki Müslümanlara “Hayırlı ramazanlar” dileğinde bulundu.