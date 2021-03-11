  • BIST 1.556
  • Altın 414,343
  • Dolar 7,4745
  • Euro 8,9440
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

İngiliz Yüksek Komiseri Halkın Partisi’ni ziyaret etti

» »
İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve ekibiyle görüştü.
İngiliz Yüksek Komiseri Halkın Partisi’ni ziyaret etti

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve ekibiyle görüştü.

Lillie’in HP’ye yaptığı ziyaretteki görüşmede, Özersay'a, HP Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu eşlik etti.

HP’den verilen bilgiye göre, görüşme ertesinde açıklama yapan HP lideri Özersay “yakında toplanacak olan beşli konferans öncesinde orada garantör ülke sıfatıyla bulunacak olan İngiliz yetkililerle bir araya geldik ve görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Kıbrıs sorununun geleceği, yakında toplanacak olan beşli konferans ve sınır kapılarından geçişlerde yaşanan sorunları ele aldığımız görüşme verimli geçti” dedi.

Özersay “Halkın Partisi olarak biz yeni ve yaratıcı modellere tüm tarafların açık olması gerektiğine inanıyoruz. Aksi halde eski ezberlerin tekrarı bugünkü durumun yani statükonun devamını sağlar. Biz statükonun devamından değil Kıbrıs Türk halkını dünyanın parçası yapacak olan yeni bir durumun yaratılmasından yanayız” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında şöyle dedi:

“Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk Halkının iradesini temsil eden tüm seçilmiş yetkilileriyle ve siyasi partileriyle görüşmesi ve bizi anlamaya çalışmaları önemlidir. Biz Kıbrıs Türk halkının çeşitli konulardaki hassasiyetlerini, uluslararası topluma ve özellikle garantör devlet olarak Birleşik Krallık’a düşen sorumluluğu hatırlattık. Kıbrıs sorununun çözümüne dönük yeni ve yaratıcı fikirlerimizi de kendileriyle paylaştık. Halkın Partisi olarak biz yeni ve yaratıcı modellere tüm tarafların açık olması gerektiğine inanıyoruz. Aksi halde eski ezberlerin tekrarı bugünkü durumun yani statükonun devamını sağlar. Biz statükonun devamından değil Kıbrıs Türk halkını dünyanın parçası yapacak olan yeni bir durumun yaratılmasından yanayız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de obezite nedeniyle ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti20 Şubat 2021 Cumartesi 22:15
  • İngiltere'de Koronavirüs Vakalarındaki Günlük Artış Yavaşlıyor20 Şubat 2021 Cumartesi 20:30
  • İngiltere'de penis motifli 2000 yıllık değirmen taşı bulundu19 Şubat 2021 Cuma 23:11
  • İngiltere, artan aşılarını yoksul ülkelere bağışlama kararı aldı19 Şubat 2021 Cuma 22:28
  • Londra’nın kalbinde dev kenevir bahçesi bulundu18 Şubat 2021 Perşembe 22:36
  • İngiltere'de obezite nedeniyle ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti17 Şubat 2021 Çarşamba 22:56
  • İngiltere’de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 14:30
  • Prens Harry Ve Eşi Düşes Meghan Markle İkinci Çocuklarını Beklediklerini Açıkladı15 Şubat 2021 Pazartesi 13:45
  • Birleşik Krallık’ta “Kıbrıs’ın Geleceği” Tartışılacak12 Şubat 2021 Cuma 11:16
  • Sevgililer Günü:Covid döneminde 'romantik ilişki dolandırıcılığı' arttı10 Şubat 2021 Çarşamba 23:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti