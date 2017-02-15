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İngiliz Yüksek Komiseri Kıdd yarın KTGB’nin konuğu olacak

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İngiliz Yüksek Komiseri Kıdd yarın KTGB’nin konuğu olacak
İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, yarın Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) konuğu olacak.

KTGB Yönetim Kurulu’ndan  yapılan açıklamaya göre etkinlik, saat 19:00’da KTGB lokalinde gerçekleşecek.

Kidd etkinlikte gazetecilere; Brexit sürecinin Kıbrıs ve “Kıbrıslılara” etkileri ile müzakere sürecinde İngiltere’nin rolü hakkında bilgi verecek, soruları yanıtlayacak.

Etkinlikte, İngilizce’den Türkçe’ye çeviri de yapılacak.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, gazetecilikte birinci ağızdan bilgilenmenin önemine dikkati çekerek, bu tür etkinlikleri sürdürmek istediklerini belirtti.

İngiltere’nin Kıbrıs için birçok bakımdan önemli bir ülke olduğuna işaret eden Özuslu, garantör olmasının yanı sıra İngiltere’nin on binlerce Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı, binlerce Kıbrıslı Türk gencin de öğrenim gördüğü bir ülke olduğunu söyledi.

‘İngiltere’nin Brexit kararının Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıs’a etkilerinin ne olacağı’, ‘öğrenim gören gençlerin durumunda bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı’ gibi soruların sık sık gündeme geldiğini kaydeden Sami Özuslu, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’in vereceği bilgilerin önemine vurgu yaptı.

Özuslu, Kidd’in müzakere süreci, İngiltere’nin Cenevre süreciyle ilgili tavrı, üslerle ilgili pozisyonları hakkında da açıklamalar yapıp sorulara cevap vereceğini kaydetti.

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