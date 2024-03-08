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İngiliz Yüksek Komiserliği’nden Holguin’in Londra temaslarına ilişkin açıklama…

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Birleşik Krallığın Avrupa Bakanı Leo Docherty ve Birleşmiş Milletlerden sorumlu Devlet Bakanı, Lord (Tariq) Ahmad of Wimbledon, dün Kıbrıs’taki BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ı Londra’da ağırladı.
İngiliz Yüksek Komiserliği’nden Holguin’in Londra temaslarına ilişkin açıklama…

Birleşik Krallığın Avrupa Bakanı Leo Docherty ve Birleşmiş Milletlerden sorumlu Devlet Bakanı, Lord (Tariq) Ahmad of Wimbledon, dün Kıbrıs’taki BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ı Londra’da ağırladı.

İngiliz Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Holguin’in ziyaretinin Temsilci’nin Kıbrıs konusunda ortak bir zemin arayışında tüm garantör güçlerle yaptığı görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi.

Her iki bakanın Holguín’in geçen ay Ada’ya yaptığı ziyaretin ardından Kıbrıs’taki durumla ilgili düşüncelerini duymaktan memnuniyet duyduklarını belirtirken, Holguin’e Kıbrıs konusundaki görevine desteklerini yineledikleri kaydedildi.

Ziyaretin aynı zamanda önceki çözüm görüşmelerinden elde edilen deneyimleri tartışma fırsatı sunduğu da bildirildi.

Açıklamada, Birleşik Krallığın, Holguín’in hem Kıbrıslı Türk hem de Rum toplumlarının liderlikleriyle iş birliği yaparak Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunmasını umduğu, aynı zamanda, Kıbrıs sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm konusunda BM parametreleri altında yürütülen ve Kıbrıslıların öncülüğünde ileriye götürülecek bir süreci güçlü bir şekilde desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, “BM Güvenlik Konseyinde Kıbrıs konusunda sözcü rolü aldığımız gibi, mevcut yapılar ve diplomatik kanallar aracılığıyla tüm Kıbrıslar ve diğer uluslararası ortaklarla yakın bir iş birliğine devam edeceğiz.” ifadelerine de yer verildi.

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