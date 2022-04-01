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İngiliz yüksek mahkemesi: Nebahat İşbilen, pasaportunda yardımcı olması için Prens Andrew’a rüşvet vermiş

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İngiliz yüksek mahkemesi: Nebahat İşbilen, pasaportunda yardımcı olması için Prens Andrew’a rüşvet vermiş
İngiliz yüksek mahkemesi: Nebahat İşbilen, pasaportunda yardımcı olması için Prens Andrew’a rüşvet vermiş

Son dönemde adı cinsel taciz ve insan kaçakçılığı yapan ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ile anılan İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in oğlu Prens Andrew hakkında şaşkına çeviren yeni bir iddia ortaya atıldı…

İngiliz medyası, York Dükü Andrew’un eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Selman Türk isimli adamdan 1 milyon pounddan fazla para aldığı iddia edildi. İngiltere yüksek mahkemesi, Türk’ün dahil olduğu ve 40 milyon poundluk uluslararası dolandırıcılık davasında Türk’ün Andrew’a 750 bin poundluk “hediye” verdiğini duyurdu.

İşbilen’in Türk aracılığıyla (sağdaki) Prens Andrew’a para verdiği ortaya çıktı.

Türk’ün bu parayı Nebahat Evyap İşbilen adına pasaport işlemlerinde yardımcı olması için verdiği belirtildi. İşbilen’in ödemenin bir kısmını Türk’e Prens Andrew’le karşılaştığı bir dönemde verdiği belirtilirken, o dönemde FETÖ’den yakalanan AKP’li vekil İlhan İşbilen dolayısıyla 76 yaşındaki Nebahat Evyap İşbilen’in ülkeden kaçmayı planladığı da aktarıldı.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Telegraph, skandalı manşetlerine taşıdı. Gazete, “Dük, Türk dolandırıcıdan 1 milyon pound aldı” başlığını kullandı. Gazetede Andrew’a verilen paranın “hediye” olarak lanse edildiği de belirtildi.

Taksit taksit ödeme yapıldığı belirtilirken 225 bin doların da Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’a verildiği kaydedildi.

PRENS ANDREW 750 BİN POUNDU İADE ETMİŞ

İngiliz Telegraph gazetesi, Prens Andrew’un kendisine ödenene paranın 750 bin poundunu iade ettiğini yazdı.

İngiliz mahkemesi İşbilen’in Türk’ün kendisini dolandırdığı için yasal süreç başlattığını da duyurdu. İngiliz medyası, Türk’ün İşbilen’e yardımcı olmak için görev aldığını fakat İşbilen’in şüpheleri sonrasında ikisi arasındaki ilişkinin bozulduğunu aktardı.

Mahkeme belgesinde, “2019 yılının Kasım ayı civarında Türk, İşbilen’e York Dükü’nün pasaport konusunda yardımcı olması için 750 bin poundluk ‘hediye’ vermesi gerektiğini  söyledi. İşbilen, Türkiye’de yargılanmamak için pasaportuna yardım edileceğine inanıyordu” denildi.

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