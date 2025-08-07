İngilizce Hemşirelik Programı burs kapsamına alındı

  • BIST 10975.47
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve iş birliği neticesinde KKTC yurttaşı öğrenciler için İngilizce Hemşirelik Programı’nın burs kapsamına alındığını açıkladı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, “Bu karar hem öğrencilerimiz hem de sağlık sistemimiz açısından önemli bir dönüm noktasıdır” diyen Özgöçmen, bunun sağlık alanında uluslararası standartlara uygun, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

İngilizce dilinde hemşirelik eğitimini tercih edecek öğrencilere devlet tarafından sağlanacak burs olanaklarıyla destek verileceğini kaydeden Özgöçmen, bu sayede öğrencilerin küresel düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceriler kazanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sağlık sektörünün artan ihtiyaçlarına dikkat çeken Özgöçmen, dil yeterliliği yüksek sağlık profesyonellerinin yetişmesinin ülkenin sağlık alanındaki uluslararası temsil gücünü artıracağını söyledi.

Ülkede yaşanan hemşire açığına da işaret eden Özgöçmen, İngilizce Hemşirelik Programı’nı tercih edecek öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma konusunda önemli bir avantaja sahip olacaklarını belirtti.

Özgöçmen, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eden tüm kurumlara ve sürece katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

 

