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İngilizcenin resmi dil olması için Rum Meclisi’ne öneri sunuldu

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Rum Adalet Bakanlığı’nın, İngilizcenin resmi dil olması için Rum Meclisi’ne öneri sunduğu bildirildi.
İngilizcenin resmi dil olması için Rum Meclisi’ne öneri sunuldu

Rum Adalet Bakanlığı’nın, İngilizcenin resmi dil olması için Rum Meclisi’ne öneri sunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, hedefin, yeni kurulacak olan Deniz Hukuku Mahkemesi ile Ticari Mahkeme ile uluslararası alanda anlaşmazlıklar yaşayan yabancıları çekmek ve taleplerin İngiliz dilinde dinlenebilmesi olduğunu yazdı.

Haberde, mahkeme kararlarının şu anda taraflar Rum ise Rumca, Türk ise Türkçe, her ikisi ise her iki dilde hazırlandığı ifade edildi.

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