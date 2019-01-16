İngilizler başbakanı topa tuttu: Tarihi aşağılanma…

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği'yle yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda ezici bir farkla reddedilmesini, İngiliz basını "Tarihi aşağılanma", "Tam bir aşağılanma", "May'in Brexit anlaşması parlamentoda ezildi", "May tarihi bir yenilgi aldı" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin geleceği için şimdiden 4 senaryo var.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52’lik bir sonuçla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’de gündem Brexit… Theresa May’in 18 ay boyunca AB ile görüşerek yaptığı AB’den ayrılma anlaşması parlamentoda ezici bir farkla reddedildi. Böylelikle Başbakan Theresa May için güvenoylaması yapılmasına karar verildi. Bugün gerçekleşecek oylama sonrasında hem May’in hem Birleşik Krallık’ın hem de AB’nin kaderi tayin edilecek.

Times, İngiliz siyasi tarihinde şimdiye dek parlamentodaki en büyük yenilgiyi alan başbakan olan May’in, Avrupa Birliği’nden çıkışı ertelemek için giderek artan bir baskı altına girdiğini yazdı. Gazete, 29 Mart’ta olması öngörülen çıkışa sadece 72 gün kala, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinin bir uzlaşma bulunmasına zaman tanınması için, birlikten çıkışı düzenleyen AB Anayasası’nın 50. maddesinin uzatılmasını istediğini bildiriyor.

MAY ARTIK YOLUN SONUNDA

Hükümet aleyhine güvensizlik oylaması talep eden İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in de May’e “artık yolun sonuna geldiği” uyarısını yaptığı vurgulanıyor. May’in ise oylamadaki yenilginin ardından bir çıkış yolu bulunması için tüm partilerle Brexit anlaşmasının geçmesi için nelerin gerektiğini tespit etmek adına görüşmeler yapılmasını önerdiği ve ancak “ana prensiplerinden” vazgeçmeyeceğinin de vurgulandığı aktarılıyor.

Daily Telegraph ise, kabinedeki Brexit yanlılarının Corbyn’e verilecek herhangi bir tavize karşı çıktıklarını ve bunun sadece “sözde Brexit” anlamına geleceğini söylediklerini yazıyor. Gazete, ufukta bir uzlaşma görülmediği için, başbakanlığın İngiltere’nin AB’den çıkış tarihini erteleme ihtimalini dışlamadığını vurguluyor.

Guardian ise başyazısında “May’in Brexit anlaşması parlamentodan sağ çıkamadı. Peki ne çıkacak?” diye sorduğu başyazısında, Başbakan’ın süreci en başından bu yana yanlış yönettiğini söylüyor.

OYLAMADA NE OLMUŞTU?

İngiltere Parlamentosu dün gece Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını 202’ye karşı 432 oyla reddetti. Bu, İngiltere tarihinde hükümetin verdiği ve en büyük farkla reddedilen yasa tekliflerinden biri oldu. Böylelikle İngiltere’nin AB ile herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılmasının önünü açtı. Planlarda bir değişiklik olmazsa İngiltere 29 Mart’ta anlaşma olmadan resmen AB’den ayrılacak.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Aslında bu tarihi oylama sonrasında İngiltere’nin karşısında 4 senaryo var:

1- ANLAŞMASIZ AYRILIK

Bugün gerçekleşecek güvenoylamasında May zaferle ayrılırsa, Londra ile Brüksel arasında anlaşma sağlanamaması ve tarafların mevcut pozisyonlarını değiştirmemeleri halinde, İngiltere Mart ayında AB’den anlaşma olmadan ayrılacak.

2- BREXIT SÜRECİ ÖTELENEBİLİR

İngiltere’nin anlaşma olmadan AB’den ayrılmasının ülke ekonomi için büyük bir tahribat anlamına gelmesi, Brexit’in geciktirilmesinin masada bir seçenek olarak kalmasını sağlıyor. Bu noktada AB’nin en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı’nın 10 Aralık’ta aldığı karar önemli. Zira mahkeme, İngiltere’nin tek taraflı olarak Brexit sürecini durdurabileceğine hükmetti.

3- ERKEN SEÇİM

Theresa May ve hükümeti için bugün güvenoylaması yapılacak. Eğer güvenoylamasında May yenilgiye uğrarsa İngiltere erken seçime gidebilir.

4- İKİNCİ BİR REFERANDUM

İngiltere’de son dönemde her geçen ay daha da artan bir talep ise ikinci Brexit referandumunun yapılması ve “nihai oylamada” son sözün yine halka verilmesi. Başbakan May, “Halk kararını zaten verdi” diyerek ikinci referanduma karşı çıkıyor, yeni oylamanın yeni referandumları da gündeme getirebileceğini söylüyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de partisi içinden yükselen taleplere karşın mevcut şartlarda önceliğinin ikinci referandum değil erken genel seçim olduğunu vurguluyor.

Ancak milletvekilleri 29 Mart tarihi yaklaştıkça 1,5 milyona yakın imza toplayan “Halkın Oyu” kampanyasının ikinci referanduma talebine kulak vermek zorunda kalabilir. Öyle ki, Brexit kampanyasının en önemli isimlerinden Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage 1 ay önce ülkede ikinci bir referandum yapılabileceğini söyledi ve Brexit destekçilerine hitaben, “Her ihtimale hazır olun” dedi.