İngilizler Brexit’ten sonra pasaport kuyruğu ile tanıştı!

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılarak ‘Brexit’i hayata geçirdi, ancak tartışmalar bitmedi. Bu kez de İngilizlerin, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki pasaport kontrol noktasında uzun süre beklemek zorunda kaldığına dair bir tweet ortalığı karıştırdı.

Önceki gün Colin Browning adlı kişinin Twitter hesabından “Schiphol’deki hizmet kesinlikle iğrenç. 55 dakikadır kuyrukta bekliyorum. Bu benim oy verdiğim Brexit değil” mesajı paylaşması ve Tweet’in sosyal medyadan başlayan binlerce kez paylaşılmasıyla gündeme oturan olay Brexit yanlıları ile karşıtları arasındaki tartışmayı da yeniden alevlendirdi.

İngilizi The Sun gazetesi ise Schiphol Havalimanı’nın konuya ilişkin açıklamasına yer vererek yavaşlığın Brexit’ten değil, yeni işe başlayan memurlara yönelik eğitimden kaynaklandığını duyurdu.

İngiltere, 31 Ocak itibariyle AB’den ayrılmış olsa da geçiş sürecinin tamamlanacağı 1 Ocak 2021 tarihine kadar vatandaşlarının aynı haklarından yararlanmaya devam edeceğini açıklamıştı.