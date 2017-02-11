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İngilizler Güney Kıbrıs’ın Sözde “MEB”inde fiber optik kablo döşüyor

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İngilizler Güney Kıbrıs’ın Sözde “MEB”inde fiber optik kablo döşüyor
ABD bandıralı bir geminin, son günlerde, Ağrotur İngiliz Üsleri’nden başlayarak Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisine yayılacak şekilde denizaltı fiber optik kablo döşediği bildirildi.

ABD bandıralı bir geminin, son günlerde, Ağrotur İngiliz Üsleri’nden başlayarak Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisine yayılacak şekilde denizaltı fiber optik kablo döşediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “İngilizler MEB İçerisine Kablo Döşüyor” başlıklı haberinde, “CS Global Sentinel” adlı ABD bandıralı denizaltı fiber optik kablo döşeme gemisinin, İngiltere’ye ait kabloları döşemek için Kanada’nın Viktorya bölgesinden yola çıktığını ve Girit’teki “Souda Limanı” ara durağından geçerek Güney Kıbrıs’a gittiğini yazdı.

Gazete, geminin 12 yıl önce Kıbrıs, Mısır ve Türkiye’nin uluslararası telekomünikasyon kablolarını (SEA-ME-WE 2) döşeyen gemi olduğu bilgisini de verdi.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, geminin şu anda döşediği fiber optik kabloların, İngiliz Üsleri’nin, birkaç ay önce İngiltere ile ABD güçlerinin hedefleri doğrultusunda Akdeniz’e yerleştirilen denizaltı kablolarla bağlantısını sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu kabloların yerleştirilmesinin yaratacağı en bilindik sonucun, Rum Telekomünikasyon İdaresi’nin İngiliz Üsleri’ne sağladığı hizmetten elde ettiği gelirde azalma olacağını yazan gazete, kabloların döşenmesiyle ilgili iznin Rum hükümeti tarafından, gerekli prosedürler izlenmeden verildiğini iddia etti.

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