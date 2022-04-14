İngilizler masrafları sıraladı: En ucuz tatil İstanbul’da çıktı

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve ekonomik kriz ile birlikte Türkiye, ucuz tatil yapmak isteyen yabancı turistler için bir cennet haline geldi…

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve ekonomik kriz ile birlikte Türkiye, ucuz tatil yapmak isteyen yabancı turistler için bir cennet haline geldi…

Son dönemde Türk Lirası’nın dolar, euro ve sterlin gibi para birimleri karşısında zayıflaması ile birlikte Batılı turistler ülkeye akın ederken İngiliz medyasından da bu konu ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yayınlandı.



İngiliz medyasında yer alan haberlerde İstanbul, en ucuz tatil destinasyonu seçildi… Avrupa genelinde kısa bir tatil için ortalama fiyatların karşılaştırıldığı araştırmada bir gece konaklama, bir şişe şarap, lüks bir restoranda yemek, müzeye gitmek ve 24 saatlik toplu taşıma biletinin fiyatları toplandı.

Bu araştırmaya göre İstanbul’da bütün bunlar için 68 sterlini (yaklaşık 1300 TL) gözden çıkarmak gerekirken, bir gece konaklamanın yaklaşık 50 sterlin olduğu ve bir otobüs biletinin ise 71 peni olduğu kayıtlara geçti.

İstanbul’un ardından Selanik, Berlin, Porto, Napoli, Atina, Valencia, Bologna, Lizbon, Antwerp, Viyana, Brüksel geldi.