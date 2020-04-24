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İngilizler tartışıyor! Johnson'ın ne zaman görevine döneceği hala belirsiz

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İngilizler tartışıyor! Johnson'ın ne zaman görevine döneceği hala belirsiz
İngilizler tartışıyor! Johnson'ın ne zaman görevine döneceği hala belirsiz

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, koronavirüse yakalanan ve bir dönem hastanede yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iyileştiğini ve Pazartesi günü görevine döneceğini yazdı.

BBC Siyaset Muhabiri Leila Nathoo ise Başbakanlık'ın net bir şekilde Johnson'ın görevine dönmesiyle ilgili olarak resmi bir takvim olmadığını vurguladığını aktardı.

İngiltere'de Johnson hastayken Başbakanlık görevine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ediyor.

Johnson son dönemde Raab'ın yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmeleri yaptı.

Ancak Başbakanlık sözcüleri bu görüşmelerde hükümetin çalışmalarının ele alınmadığını söyledi.

Trump, Johnson'ın sesinin "inanılmaz derecede iyi" geldiğini belirtmiş ve "Boris'in enerjisi muazzam" demişti.

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