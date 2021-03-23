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İngilizler temmuza kadar seyahat edemeyebilir

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İngiltere hükümeti, Coronavirus salgını nedeniyle yurtdışı seyahatlere getirilen kısıtlamaları haziran sonuna kadar uzatmayı planladığı belirtiliyor.
İngilizler temmuza kadar seyahat edemeyebilir

İngiltere basını, Coronavirus salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan yurtdışı seyahat kısıtlamalarının haziran ayının sonuna kadar uzatılacağını ve kurallara aykırı şekilde ülkeden ayrılmak isteyenlere 5 bin sterlin para cezası uygulanacağını yazdı. BBC Türkçe'nin aktardığı haberlerde, İngiltere hükümetinin kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yol haritası kapsamında önümüzdeki aylarda uygulanacak olan kurallarla ilgili yasa tasarısını hazırladığı belirtildi.

TASARI PERŞEMBE GÜNÜ OYLANACAK

Parlamentoda perşembe günü oylanacak olan tasarının 29 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu düzenleme kapsamında da, yurtdışına seyahat kısıtlamasının 30 Haziran'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

İngiltere, ülke dışına seyahatlere ancak "makul gerekçeler" için izin veriyor. Bunlar arasında iş seyahati, eğitim, sağlık nedenleri ve acil durum gibi gerekçeler yer alıyor. Turistik amaçlı seyahatler ise yasak.
İngiltere hükümetinin oluşturduğu çalışma grubu, yurtdışı seyahatlere izin verilmesiyle ilgili raporunu 12 Nisan'da sunacak. Hükümet daha önce, seyahat kısıtlamalarını kaldırsa bile bunun en erken 17 Mayıs'ta başlayacağını açıklamıştı. The Times gazetesine konuşan bir hükümet kaynağı, insanların 17 Mayıs'tan önce seyahat etmelerini engellemek için kısıtlamaların süresinin uzatıldığını söyledi. Kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme, hükümetin çalışma grubunun 12 Nisan'da sunacağı değerlendirmeyle etkileşim içerisinde olacak" dedi.

JOHNSON: ÜÇÜNCÜ DALGA KIYILARIMIZA VURUR

Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, Avrupa'da son dönemde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, üçüncü dalganın İngiltere'nin "kıyılarına vuracağını" söyledi. Sağlık Bakanı Matt Hancock da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelişlerin yasaklanabileceğini belirtti. Yetkililer, bir süredir yaz tatili için rezervasyon ve planlama yapmak için acele edilmemesi gerektiği uyarısı yapıyordu.

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