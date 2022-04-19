  • BIST 2.519,24
  • Altın 921.616
  • Dolar 14.6481
  • Euro 15.8271
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

İngilizlerin Başbakan Boris Johnson’a tepkileri dinmiyor

» »
İngiltere'de Covid-19 yasaklarını ihlal ederek başbakanlık konutunda düzenlenen partiye katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yönelik tepkiler dinmiyor. Johnson'ın bugün kamuoyundan resmi olarak özür dileyeceği duyuruldu.
İngilizlerin Başbakan Boris Johnson’a tepkileri dinmiyor

Corona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde yasakları delerek başbakanlık konutu Downing 10 Numara’da düzenlenen partilere katıldığı ortaya çıkan ve yasakları deldiği için geçen hafta para cezası kesilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

2020 yılının haziran ayında düzenlenen bir partiye katılan ve yasakları deldiği için ceza alan Johnson ve ekibine hem siyaset dünyası hem de İngiliz kamuoyu tepki gösterirken muhalefet Johnson’ın istifa etmesini istedi. Muhalefet oylama yapılmasını ya da hakkında soruşturma başlatılmasını isterken Johnson’ın ise bugün kamuoyunun karşısına çıkarak özür dileyeceği öne sürüldü.

Fakat Johnson’ın destekçileri, İngiltere Başbakanı’nın ceza ödemesinin yeterli olduğunu açıkladı. Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Bakan Brandon Lewis, “Başbakan’ın aldığı ceza geçmişte bakanların aldığı park cezalarına benziyor” dedi.

Öte yandan İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan bir ankette Başbakan Johnson’ın Covid-19 yasaklarını delmesinin kendisine desteği azalttığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 72’si Johnson hakkında olumsuz yorum yaparken, Başbakan’ı tanımlamak için hakkında en çok kullanılan sözcük ise “yalancı” oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere, işgalin başından beri ilk kez eğitim için Ukrayna’ya asker gönderdi16 Nisan 2022 Cumartesi 10:58
  • Kraliçe, iki yıl sonra ilk kez Meghan Markle ve Harry ile buluştu15 Nisan 2022 Cuma 22:41
  • İngiltere’den NATO üyelikleri konuşulan ‘İsveç ve Finlandiya’ açıklaması14 Nisan 2022 Perşembe 20:28
  • Johnson istifa etmeyince Adalet Bakanı istifa etti14 Nisan 2022 Perşembe 13:29
  • İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda’ya gönderecek14 Nisan 2022 Perşembe 11:56
  • İngilizler masrafları sıraladı: En ucuz tatil İstanbul’da çıktı14 Nisan 2022 Perşembe 11:55
  • Rus milyarder Abramoviç'in 7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu14 Nisan 2022 Perşembe 10:05
  • İngiltere'de rekor enflasyon13 Nisan 2022 Çarşamba 11:33
  • İngiltere’de Partygate skandalı büyüyor: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak’a para cezası12 Nisan 2022 Salı 21:44
  • İngiltere'den Bosnalı Sırp siyasetçilere yaptırım12 Nisan 2022 Salı 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti