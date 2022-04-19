İngilizlerin Başbakan Boris Johnson’a tepkileri dinmiyor

Corona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde yasakları delerek başbakanlık konutu Downing 10 Numara’da düzenlenen partilere katıldığı ortaya çıkan ve yasakları deldiği için geçen hafta para cezası kesilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

2020 yılının haziran ayında düzenlenen bir partiye katılan ve yasakları deldiği için ceza alan Johnson ve ekibine hem siyaset dünyası hem de İngiliz kamuoyu tepki gösterirken muhalefet Johnson’ın istifa etmesini istedi. Muhalefet oylama yapılmasını ya da hakkında soruşturma başlatılmasını isterken Johnson’ın ise bugün kamuoyunun karşısına çıkarak özür dileyeceği öne sürüldü.

Fakat Johnson’ın destekçileri, İngiltere Başbakanı’nın ceza ödemesinin yeterli olduğunu açıkladı. Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Bakan Brandon Lewis, “Başbakan’ın aldığı ceza geçmişte bakanların aldığı park cezalarına benziyor” dedi.

Öte yandan İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan bir ankette Başbakan Johnson’ın Covid-19 yasaklarını delmesinin kendisine desteği azalttığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 72’si Johnson hakkında olumsuz yorum yaparken, Başbakan’ı tanımlamak için hakkında en çok kullanılan sözcük ise “yalancı” oldu.