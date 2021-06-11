İngiltere 100 milyondan fazla doz aşı bağışlayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde yoksul ülkelere koronavirüs aşısı bağışlamaya başlayacağını söyledi.

G7 zirvesinden önce yaptığı açıklamada Johnson, artan aşıların 100 milyondan fazlasının önümüzdeki yıl dağıtılacağını duyurdu.

Bu açıklama, ABD Başkanı Joe Biden'ın 92 düşük ve orta gelirli ülkeye ve Afrika Birliği'ne 500 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı sözü vermesinin hemen arkasından geldi.

İngiltere'nin bağışlayacağı ilk 5 milyon doz Eylül ayı sonuna kadar, 25 milyon doz ise yıl sonuna kadar dağıtılacak.

İngiltere Başbakanı, "İngiltere'nin aşı programının başarısının bir sonucu olarak, artık fazla dozumuzu ihtiyacı olanlarla paylaşabilecek durumdayız. Bunu yaparak, bu salgını temelli yenmek için büyük bir adım atacağız" dedi.

Johnson, bugün başlayacak olan G7 zirvesinde, diğer liderlerin de "gelecek yılın sonuna kadar birlikte dünyayı aşılayabilmek için benzer taahhütlerde bulunmalarını umduğunu" söyledi.

Zengin ulusların liderlerinden oluşan G7 grubunun, salgını sona erdirmek için toplu bir şekilde bir milyar doz koronavirüs aşısı sağlamayı kabul etmeleri bekleniyor.

Kanada, Japonya, Fransa, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra ABD ve İngiltere'nin liderleri de bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olma amacıyla aşı üretimini yaymak için bir plan hazırlığındalar.

G7 zirvesinin gerçekleşeceği Cornwall'da konuşan Biden, "ABD bu yarım milyar dozu hiçbir koşula bağlı olmaksızın sağlıyor, bir imtiyaz da istemiyor. Bunu hayat kurtarmak için yapıyoruz" dedi.

Bu, İngiltere hükümetinin küresel aşılama kampanyasına yaptığı ilk katkı değil - dünyanın en fakir ülkelerine aşı dağıtan program olan Covax'a şimdiden 500 milyon sterlinin üzerinde bağışta bulundu.

İngiltere hükümeti ayrıca Oxford/Astrazeneca aşısının geliştirilmesine de yardım etti.

Johnson, G7 liderlerinden, salgın devam ederken ilaç şirketlerini maliyet fiyatına aşı sağlamaya teşvik etmelerini de istiyor.

İngiltere tarafından bağışlanan dozların yaklaşık 5'te 1'i, ihtiyacı olan ülkelerle yapılan özel anlaşmalar yoluyla, geri kalanı ise Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) kapsamında dağıtılacak.

İngiltere'deki tüm yetişkinlere Temmuz ayı sonuna kadar koronavirüs aşının ilk dozunun yapılması bekleniyor.

Zengin ülkeler, aşı dozlarından artanları bağışlayarak, koronavirüsün dünyaya daha fazla yayılmasını önlemeyi ve böylece yeni varyantların ortaya çıkmasını kısıtlamayı umuyor.

Zengin ülke liderleri, yoksul ülkelerle aralarındaki aşılama farkını kapatmak için bu ülkelerle aşı üretim teknolojilerini paylaşma ve bu ülkelere kaynak aktarma baskısı altındaydı.

Aralarında 100'den fazla eski cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı olan 230 dünya lideri, G7 ülkelerinin liderlerini, düşük gelirli ülkeleri Covid'e karşı aşılamak için gereken 66 milyar doların üçte ikisini ödemeye çağırmıştı.