  • BIST 1.401,460
  • Altın 500,33
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

İngiltere, 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı

» »
İngiltere’de 18 yaş altındaki kişiler botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak. Yeni yasa gençleri riskli operasyonlardan korumayı hedefliyor. Bu alanda kısıtlamalar getirilmesi için kampanya yürütenler ise yasanın yeterince koruyucu olmadığını söylüyor.
İngiltere, 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı

İngiltere'de 18 yaş altındaki kişiler botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak.

Yeni yasa gençleri riskli operasyonlardan korumayı hedefliyor.

Bu alanda kısıtlamalar getirilmesi için kampanya yürütenler ise yasanın yeterince koruyucu olmadığını söylüyor.

Yasak popüler "tilki gözü" tipi cilt kaldırma ameliyatlarını kapsamıyor.

Resmi tahminlere göre geçen yıl İngiltere'de 18 yaş altı kişilere 41 bin botoks ve benzeri operasyon yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı bir analize göre 2017'de de 18 yaş altı kişilere 29 bin 300 dolgu işlemi yapılmıştı.

Bu yasak, Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerini henüz kapsamıyor. İskoçya ve Galler yakın zamanda yasalarını güncellemeyi planlarken Kuzey İrlanda'da ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

Daha fazla düzenleme için kampanya yürütenler, 18 yaş altı İngilizlerin üç özerk bölgele operasyon yaptırmasının önüne geçilmesini talep ediyor.

'Dudağım şişti ve karardı'

34 yaşındaki Laura Brooks, dolgu ameliyatı kötü geçen kişilerden biriydi.

Aralık 2020'de dudaklarını daha dolgun göstermek için bir operasyon yaptırmıştı.

Herkes yaptırdığı için böyle bir operasyon istediğini söyleyen Laura, internette bir indirim gördükten sonra harekete geçtiğini fakat operasyon sırasında doktorun yüz ifadesinden bir şeylerin yanlış gittiğini anladığını söylüyor:

"Yüzü yaşadığı paniği yansıtıyordu, kalbim hızlandı. Sonrasında yüzümün yanından akan kanı hissettim.

"Doktor tam anlamıyla panik içindeydi. Ne yapacağını bilmiyordu.

"Ameliyattan sonra dudağım şişti ve karardı."

Laura tıp eğitimi almış bir arkadaşından, muhtemelen damarının hasar gördüğünü öğrendi.

Dokuz ay sonra şişkinlik azalmış olsa da tam olarak geçmiş değil.

Laura, kısıtlamaların sadece 18 yaş altına değil, tüm yaş gruplarına uygulanması gerektiğini düşünüyor:

"Her yaştan kadınlar ve sanırım erkekler de bu tür operasyonlar yaptırıyor.

"Bunu yapanların doğru bir eğitim almış olması lazım.

"Yeterli tıp eğitimi şartı olmadıkça bu tür olaylar başkalarının başına da gelecektir."

Sağlık Bakanlığı Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Maria Caulfield, insanların olabildiğince iyi gözükmeye zorlandıklarına dair bir baskı olduğunu fakat bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor:

"Çok fazla genç insan, kötü operasyonlar nedeniyle duygusal ve fiziksel zarar görüyor, kötü ameliyatlardan sonra tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor.

"Bu tür operasyonlar yaptırmayı düşünenler, bunun fiziksel ve zihinsel sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeli ve yaptırmak istiyorlarsa da güvenilir ve yetkin birini tercih etmeli."

https://www.youtube.com/watch?v=48cH4a2cAOg&feature=youtu.be

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de akaryakıt krizi sürüyor; benzin istasyonlarında kavgalar başladı!29 Eylül 2021 Çarşamba 15:03
  • Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor29 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
  • İngiltere’de kriz büyüyor! 3’te 1’i tükendi27 Eylül 2021 Pazartesi 09:50
  • Shell’de benzin bitti25 Eylül 2021 Cumartesi 19:31
  • İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor25 Eylül 2021 Cumartesi 17:15
  • İngiltere: Fransa'ya sinsilik yapmadık21 Eylül 2021 Salı 11:34
  • Kraliyet ailesinin 11. varisi doğdu: Prenses Beatrice anne oldu21 Eylül 2021 Salı 09:39
  • Boris Johnson, Jeff Bezos’ta daha fazla vergi ödemesini isteyecek20 Eylül 2021 Pazartesi 11:36
  • Evlerde bilgisayar, ceplerde hesap makinesi dönemini başlatan İngiliz mucit Sir Clive Sinclair kimdir?18 Eylül 2021 Cumartesi 20:03
  • Galler'de monarşi karşıtı kampanya: Prense ihtiyacımız yok17 Eylül 2021 Cuma 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti