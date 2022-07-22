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İngiltere: 400 kadar Rus casus sınır dışı edildi

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İngiltere: 400 kadar Rus casus sınır dışı edildi
İngiltere: 400 kadar Rus casus sınır dışı edildi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Aspen Strateji Grup tarafından ABD’nin Colorado eyaletindeki Aspen kentinde 19-22 Temmuz arasında düzenlenen Aspen Güvenlik Forumunda dün konuşan İngiltere MI6 Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliğiyle çalıştığını ileri sürdüğü 400 kadar Rus casuslarının sınır dışı edildiğini açıkladı. Moore, 400 kadar casusun Avrupa kıtasından ayrılmasıyla Rusya’nın istihbarat kapasitesinin yarıya düştüğünü söyledi.

PUTİN, 3 HEDEFİNİN 3’ÜNDE DE BAŞARILI DEĞİL

ABD Eski Dış İşleri Bakanı Condoleezza Rice’ın kurucusu olduğu Aspen Strateji Grubunun Eş Başkanı Harvard Üniversitesi Profesörü Joseph Nye’ın 1986’da yanında çalıştığını belirten MI6 Şefi Moore, ABD ve İngiltere istihbaratı olarak Rusya Devlet Başkanı Putin’in planını bildiklerini ifade etti.

Moore, Putin’in planının 3 önemli hedefi olarak Zelenskiy’i yönetimden düşürmek, Kiev’i ele geçirmek ve NATO ittifakı içinde ayrılık yaratmak olduğunu belirtti. Putin’in bu üç hedefinin de henüz gerçekleşmediğini ve gerçekleşmekten uzak olduğunu ifade eden Moore, yaklaşık 15 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı. NATO içinde ayrılık yaratma hedefine konusunda ise Moore, birliğin eskisinden daha birleşmiş olduğunun altını çizdi.

CIA DİREKTÖRÜNÜ TEYİT ETTİ: PUTİN HASTA DEĞİL

MI6 Şefi Richard Moore, gelecek haftalarda Rusya’nın Ukrayna’da asker sıkıntısı ve mühimmat sıkıntısı çekeceğini, ilerleyişinde bir duraklama olacağını ve bu durumun Ukrayna’ya fırsatlar sunacağını öngördü.

Avrupaya kışın gelmesiyle gaz sıkıntısı baş göstereceğini ifade eden Moore, Beş Göz istihbarat ittifakı çerçevesinde elde edilen bilgilere dayanarak Putin’in hasta olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Forumda konuşan CIA Direktörü William J. Burns de aynı açıklamayı yapmış ve Putin’in hasta olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtmişti. (Five Eyes Beş Göz, ABD-İngiltere-Avustralya-Kanada-Yeni Zelanda arasındaki istihbarat ittifakıdır)

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