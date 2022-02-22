  • BIST 2.017,46
  • Altın 847.205
  • Dolar 13.841
  • Euro 15.6925
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı

» »
İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların tek yanlı ilan ettiği yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.
İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki son duruma ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Rusya'nın dünkü kararını, "Ukrayna'nın bir devlet olarak meşruiyetini inkar etmek" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam kapsamlı bir saldırı için "bahane" oluşturduğunu söyleyen Johnson, "En kötüsü olursa, 44 milyon erkek, kadın ve çocuktan oluşan bir Avrupa ülkesi, Putin'in dün gece anlattığı saçma ve hatta mistik nedenlerle hiçbir gerekçe gösterilmeden yürütülen geniş çaplı bir saldırganlık savaşının hedefi haline gelir." dedi.

"Daha fazla yaptırım uygulayabiliriz"

Johnson, Rusya'ya yönelik ilk eylem kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Johnson ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağına da işaret ederek "(Bu kişilerin) İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak, ilgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve İngiltere’de kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişki kurmasını yasaklayacağız." dedi.

Rusya'ya yönelik söz konusu yaptırımların ilk aşama olduğuna ve büyük ölçekli işgal durumunda "daha fazla yaptırım" uygulayabileceklerini belirten Johnson, "Uzun süreli bir kriz için kendimizi hazırlamalıyız." dedi.

"Ukrayna daha fazla askeri yardım talebinde bulundu"

Johnson, dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Kiev'in daha fazla askeri yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sunmaya devam edeceğini söyleyen Johnson, daha fazla yardım talebini de dikkate alacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Olağanüstü Kazı21 Şubat 2022 Pazartesi 00:15
  • Kraliçe Coronaya Yakalandı20 Şubat 2022 Pazar 21:00
  • İngiltere'de Evden Çalışma Norm Haline Geliyor20 Şubat 2022 Pazar 18:39
  • Ukrayna krizi: İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlandığını söyledi20 Şubat 2022 Pazar 15:42
  • Johnson: Rusya 1945'ten Bu Yana Avrupa'daki En Büyük Savaşı Planlıyor20 Şubat 2022 Pazar 12:16
  • İngilitere Başbakanı Johnson: Putin'in Niyetini Tam Olarak Bilmiyoruz Fakat Alametler Korkunç19 Şubat 2022 Cumartesi 19:00
  • Londra’nın Simgesi Big Ben İçin Geri Sayım Başladı19 Şubat 2022 Cumartesi 13:26
  • İngiltere, Vatandaşlarına Belarus'a Seyahat Etmemeleri Uyarısı Yaptı18 Şubat 2022 Cuma 21:50
  • İngiltere’deki Eunice Fırtınasında Tüm Zamanların En Şiddetli Rüzgarı Kaydedildi18 Şubat 2022 Cuma 18:26
  • İngiliz Polisi, 'Akıllı Su' Denilen Adli İşaretleme Spreyi Dağıtarak Kadınları Şiddetten Koruyor18 Şubat 2022 Cuma 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti