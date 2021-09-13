  • BIST 1.438,280
  • Altın 486,40
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

İngiltere 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başIıyor

» »
İngiltere 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başIıyor
İngiltere 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başIıyor

 

İngiltere, 50'den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlıyor. "Galleri" adı verilen testle, kanser hücrelerinden herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek.

 

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), kanserin erken teşhisi için geliştirilen söz konusu test için bugün "dünyanın en büyük kan testi" denemesine başlıyor.

Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği "Galleri" adı verilen testle, kanser hücrelerinden herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek.

NHS, teste katılacak İngiltere'nin 8 bölgesinden 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin gönüllü toplamak istediğini açıkladı. Teste katılacak kişilere, son 3 yılda kanser teşhisi de konulmamış olması gerekiyor.

"DÜNYADA KANSER TESPİTİ VE TEDAVİSİNDE BİR DEVRİMİN BAŞLANGICI OLABİLİR"

NHS İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hızlı ve basit kan testi, burada ve dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir. Belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımız en yüksek ve insanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz" ifadesini kullandı.

Pritchard, testin, NHS'nin kanserlerin yüzde 75'ini tedavi edilmesi daha kolay olan erken bir aşamada yakalama hedefinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.

King's College London'da Kanser Önleme Profesörü Peter Sasieni de "Geç evrede teşhis edilen kanserlerin sayısını önemli ölçüde azaltıp azaltamayacağını öğrenmek için Galleri testini dikkatli şekilde incelememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İlk sonuçların 2023'a kadar alınması öngörülen kan testi başarılı olması durumunda 2024'ten itibaren kullanımda olabilir.

NHS verilerine göre, akciğer, bağırsak, prostat ve meme kanserlerinin İngiltere'de kanser ölümlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.

Öte yandan, akciğer kanseri ise ülkede kanser ölümlerinin açık ara en yaygın türü ve kanserden kaynaklanan ölümlerinin yaklaşık 5'te birini oluşturuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer’den aşı itirafı: Türeci ve Şahin’in ısrarı milyonlarca hayatı kurtardı13 Eylül 2021 Pazartesi 12:50
  • Aylar sonra ortaya çıktı: Pfizer, BioNTech’in Covid-19 aşısını reddetmiş13 Eylül 2021 Pazartesi 12:34
  • Dünya tıp literatüründe bir ilk: Covid-19, akciğer kanserini taklit etti13 Eylül 2021 Pazartesi 12:29
  • Prof. Dr. Ceyhan: Bu yıl grip artı Covid-19 vakalarını göreceğiz13 Eylül 2021 Pazartesi 11:01
  • Üretildiği Japonya’da bile kullanılmıyor: Bakanlığın favipiravir ısrarı neden?13 Eylül 2021 Pazartesi 10:00
  • CDC: Tam aşılı kişilerin ağır Covid-19 olma ihtimali 13 binde 112 Eylül 2021 Pazar 19:30
  • BioNTech, gelecek haftalarda 5-11 yaş grubu için corona virüs aşısı kullanım izni isteyecek12 Eylül 2021 Pazar 19:00
  • Uzmanlar uyardı: Bu yıl grip vakalarında artış olabilir12 Eylül 2021 Pazar 18:30
  • Hamilelikte öğün sayısını 5’e çıkarın12 Eylül 2021 Pazar 18:00
  • Covid-19 aşısı olmayanların hastalanma riski 4,5, ölüm riski 11 kat yüksek12 Eylül 2021 Pazar 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti