İngiltere: AB yasalarına uyuma dayalı herhangi bir ilişki peşinde koşmayacağız

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Brexit'e inandığını ve halihazırda muazzam fırsatlar sağladığını belirterek, ülkesinin Avrupa Birliği'yle (AB), Birliğin yasalarına uyum sağlamaya dayalı herhangi bir ilişki peşinde olmayacağını bildirdi.

Başbakan Sunak, iş dünyası liderlerinin katıldığı, Birmingham şehrinde düzenlenen "İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI)" yıllık konferansının açılışında konuştu.

Ülkesinin AB'den ayrılmasının, "İngiltere'yi dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarına açabileceği" anlamına geldiğini söyleyen Sunak, düzensiz göçün kontrolünün de Brexit'in hızlı faydalarından biri olduğunu belirtti.

Sunak, İngiltere'nin ticari ilişkileri hakkında yöneltilen bir soruya, "Ticaret konusunda, bu konuda net olmama izin verin: Benim liderliğimde, İngiltere, Avrupa ile AB yasalarına uyum sağlamaya dayanan herhangi bir ilişki peşinde koşmayacak." yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Brexit'e inandığını ve bu yönde oy kullandığını dile getirerek, Brexit'in ülkeye halihazırda muazzam fayda ve fırsatlar sağladığını söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ, KÜÇÜK TEKNELERLE İNGİLTERE'YE GELEN İNSANLARI DURDURMAK"

Sunak, İngiltere'nin yasa dışı göçü sona erdirmek için ilerleme kaydettiğini ve yasa dışı göçle mücadele etmeye kararlı olduklarını belirterek, "Göç söz konusu olduğunda, İngiltere'nin şu anda bir numaralı önceliği, Manş Denizi üzerinden küçük teknelerle yasa dışı yollardan buraya gelen insanları durdurmaktır." ifadesini kullandı.

Birçok AB vatandaşının Brexit'in ardından ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı İngiltere'de vasıflı çalışan eksikliği nedeniyle lojistik ve hizmet sektörlerinde süregelen sorunlar yaşanıyor.

Sunak'ın, AB'ye ilişkin açıklamaları, dün The Sunday Times'ın, üst düzey İngiliz hükümet yetkililerinin, AB ile İsviçre tarzı bir ticari ilişki sürdürmeyi planladığı iddialarının ardından geldi.

AB üyesi olmayan İsviçre'nin, ticari ilişkilerle ilgili Birlik'le birtakım anlaşmaları mevcut ve birçok sektör için tek pazara erişim hakkı bulunuyor.