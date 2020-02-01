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İngiltere AB’den ayrıldı, Başbakan Johnson Brexit için ‘Son değil başlangıç’ dedi

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İngiltere AB'ye veda etti: 47 yılın ardından resmen Avrupa Birliği'nden ayrıldı
İngiltere AB’den ayrıldı, Başbakan Johnson Brexit için ‘Son değil başlangıç’ dedi

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği 47 yıl sonra biterken, Başbakan Boris Johnson yeni bir çağın şafağında olduklarını söyledi.

İngiltere1973'te katıldığı  AB'den yerel saatle 23.00'te ayrılırken'Brexit günü' kapsamında hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı.

Bu kapsamda, Başbakanlık binası '10 Numara'ya yansıtılan saatle geriye sayım yapıldı. Bazı hükümet binaları, İngiliz bayrağı renklerinde ışıklandırdı.

İngiliz Merkez Bankası, 50 penilik madeni parayı tedavüle soktu. '31 Ocak 2020' tarihini taşıyan paranın üzerinde "Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk" ifadeleri yer aldı.

Aşırı sağ siyasetçi ve AB karşıtı kampanyanın mimarlarında Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisi, önünde kutlama partisi düzenledi.

Brexit yanlıları, saatler 23.00'ü gösterdiğinde hep beraber sevinç gösterilerinde bulundu. 

'Yeni bir çağın şafağı'

Başbakan Johnson, İngiliz televizyonlarından ulusa sesleniş konuşmasında, genel olarak Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve 'yaraları sarma' çağrısında bulundu.

Hükümet olarak görevlerinin ulusu bir araya getirme ve ülkeyi ileriye taşıma olduğunu vurgulayan Johnson, "Bu gece söylenecek en önemli şey, bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve değişim zamanı. Bu, yeni bir çağın şafağı" değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, artık vatandaşların kaderini ülkenin doğdukları bölgelerinin belirlemeyeceğini belirterek, Brexit'le 'bütünleşme ve ilerlemeye başlanılan bir anın yaşandığını' ifade etti.

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