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İngiltere AB’den ayrıldı, Başbakan Johnson Brexit için ‘Son değil başlangıç' dedi

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İngiltere, 47 yıl önce katıldığı Avrupa Birliği'nden (AB) yerel saatle 23:00 (TSİ 02:00) itibariyla ayrıldı.
İngiltere AB’den ayrıldı, Başbakan Johnson Brexit için ‘Son değil başlangıç' dedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'AB'nin son 50 yıl içinde aldığı yönün artık İngiltere'ye uymadığını' savundu. Johnson, kendi görevini ise halkı birleştirmek ve ülkeyi ileri taşımak olarak tanımladı.

Ulusa sesleniş konuşmasına "Bu akşam Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz" cümlesi ile başlayan Johnson, ayrılığın bir son değil başlangıç olduğunu söyledi.

Johnson, bu ayrılığın "müthiş bir başarıya" dönüştürülebileceğini savundu.

Egemenliğin yeniden elde edildiğini savunan Johnson, insanların oy vererek talep ettiği değişimleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Bu değişimlere örnek olarak ise, göçün kontrol altına alınması, serbest ticaret anlaşmaları yapılabilesi, balıkçılık endüstrisinin özgürleşmesini saydı.

Başbakan Johnson, yasaları ve kuralları ülke vatandaşlarının yararına yapacaklarını vurguladı.

AB'nin son 50 yılda İngiltere'ye artık uymayan bir yöne evrildiğini savunan Johnson, bu savın, seçmenler tarafından onaylandığını söyledi.

Johnson, ayrılığın, AB ve İngiltere arasında yeni bir dostane ilişkinin başlangıcı olmasını istediğini de belirtti.

'Duygusal bir gün'

Brexit'e saatler kala ise İngiltere bayrağı, Brüksel'deki AB kurumlarından birer birer indirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamuoyuna hitaben kaleme aldığı açık mektupta, 31 Ocak 2020 için "duygusal bir gün" ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen, İngiltere ile gelecekte başarılı bir ilişki kurmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BBC'ye de konuşan von der Leyen, her iki tarafın (AB ve İngiltere) gelecekte kurulacak ilişkilerde çıkarları için mücadele edeceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olmayı sürdüreceğini söyleyen Macron, "Fransa ve İngiltere arasında, kan, özgürlük ve paylaşılan savaşlarla oluşmuş bir tarih var. Fransızlar, İngiltere'ye neyi borçlu olduklarını biliyorlar ve bunu unutmayacaklar" dedi.

Macron, "üzücü" olarak tanımladığı ayrılığın, "daha güçlü ve etkili bir Avrupa Birliği oluşturmak için kendilerini farklı adımlara yönlendirmesi gerektiği" görüşünü savundu.

Brexit yanlıları ve karşıtları gösteriler yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Brexit yanlıları bazı etkinlikler düzenledi.

"Ayrılık Ayrılık Demektir" kampanyası, ışık ve müzik gösterileri ile Londra'nın Parlamento Meydanı'nda Brexit'i kutladı.

Brexit karşıtları da Londra'da Thames Nehri kıyısında bir araya geldi.

"Karanlığa Karşı Işık Yak" ismi verilen etkinlikte meşaleler yakıldı.

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