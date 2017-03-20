 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.546
  • Altın 143,880
  • Dolar 3,6332
  • Euro 3,9066
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

İngiltere, AB’den çıkmak için tarih verdi

» »
İngiltere, AB’den çıkmak için tarih verdi
İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci için ilk adımı resmen 29 Mart’ta atacak.İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesi bu ay sonunda yürürlüğe sokacak.

Gelişmeyi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü doğruladı. Sözcü, söz konusu adımın atılacağı yönünde gerekli bilgilendirmenin İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow, tarafından AB yetkililerine yapıldığını belirtti.

İngiltere’de yaklaşık 9 ay önce yapılan referandumda yüzde 51.9 ile AB’den ayrılma yönünde karar çıkmıştı.

Bu ay sonunda başlayacak sürecin yaklaşık 2 yıl sürmesi ve İngiltere’nin 2019 yılı içinde AB’den ayrılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Corloene kasabasına yasak: Mafya babası, vaftiz babası olamaz20 Mart 2017 Pazartesi 09:26
  • FT: İngiltere ve Almanya yeni bir ortak savunma anlaşmasına hazırlanıyor20 Mart 2017 Pazartesi 09:24
  • Hollanda Hayvanlar Partisi: Hedef 25 sandalye20 Mart 2017 Pazartesi 09:23
  • Schulz yüzde 100’le genel başkan20 Mart 2017 Pazartesi 09:05
  • Çanakkale şehitleri Fransa'da anıldı20 Mart 2017 Pazartesi 09:03
  • Londra'da Suriye yürüyüşü19 Mart 2017 Pazar 11:26
  • Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırı...19 Mart 2017 Pazar 11:04
  • Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırgan vuruldu18 Mart 2017 Cumartesi 12:54
  • Paris'te havalimanında silah sesleri18 Mart 2017 Cumartesi 12:10
  • Çanakkale Şehitleri Bakü'de anıldı18 Mart 2017 Cumartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti