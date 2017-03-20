İngiltere, AB’den çıkmak için tarih verdi

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci için ilk adımı resmen 29 Mart’ta atacak.İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesi bu ay sonunda yürürlüğe sokacak.

Gelişmeyi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü doğruladı. Sözcü, söz konusu adımın atılacağı yönünde gerekli bilgilendirmenin İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow, tarafından AB yetkililerine yapıldığını belirtti. İngiltere’de yaklaşık 9 ay önce yapılan referandumda yüzde 51.9 ile AB’den ayrılma yönünde karar çıkmıştı. Bu ay sonunda başlayacak sürecin yaklaşık 2 yıl sürmesi ve İngiltere’nin 2019 yılı içinde AB’den ayrılması bekleniyor.