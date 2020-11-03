  • BIST 1.143
  • Altın 522,307
  • Dolar 8,5093
  • Euro 9,9639
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

İngiltere, AB’nin yasal sürecini yanıtsız bıraktı

» »
 Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle gönderilen resmi tebligata Londra'dan yanıt verilmediğini bildirdi.
İngiltere, AB’nin yasal sürecini yanıtsız bıraktı

 Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle gönderilen resmi tebligata Londra'dan yanıt verilmediğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Sheridan Ferrie, günlük basın toplantısında, İngiltere ve AB arasında devam eden müzakerelere ve yaşanan uzlaşmazlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere’nin Brexit ayrılık anlaşmasının ihlali ile ilgili AB'nin gönderdiği resmi tebligata zamanında yanıt vermediğine dikkati çeken Ferrie, "AB, şimdiye kadar Birleşik Krallık'tan hiçbir yanıt alamadı. AB Komisyonu, gerekçeli görüş de dahil olmak üzere bundan sonra atacağı adımları değerlendiriyor.” ifadesini kullandı.

Ferrie, devam eden müzakerelerde ise balıkçılık konusunda henüz bir uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ HAKKINDA

Geçen sene varılan Brexit anlaşmasına göre, Birleşik Krallık AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle Gümrük Birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

İngiltere'de Avam Kamarası, geçtiğimiz aylarda Brexit anlaşmasını tek taraflı ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul etmişti.

Tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyordu.

AB, tasarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek düzenlemenin geri çekilmesini istemişti.

Brüksel, İngiltere'den söz konusu tasarının sorunlu kısımlarını eylül ayı sonuna kadar kaldırmasını talep etmiş aksi halde Avrupa Adalet Divanı'na gideceklerini duyurmuştu.

Londra’nın geri adım atmaması üzerine AB, 1 Ekim tarihinde Brexit anlaşmasının bazı maddelerini değiştirecek tasarı nedeniyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Son aşamada, AB tarafı hukuku ihlal sürecinin bir sonraki adımı olan gerekçeli görüş hazırlıklarına başlanacağına işaret etti.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve ülke, 31 Ocak'ta AB’den ayrılmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brexit: İngiltere vatandaşlarının AB sınırlarından nasıl geçeceği tartışılıyor24 Ekim 2020 Cumartesi 09:00
  • İngiliz Sanatçı Banksy'nin Eseri 9,8 Milyon Dolara Alıcı Buldu22 Ekim 2020 Perşembe 13:47
  • Kraliçe Elizabeth temizlik personeli arıyor: Maaş 196 bin lira!21 Ekim 2020 Çarşamba 15:17
  • AB'den İngiltere'ye " 'Hem karnım doysun hem pastam dursun' olmaz"21 Ekim 2020 Çarşamba 13:19
  • Boris Johnson: Kıbrıs'ta çözüm herkesin çıkarına20 Ekim 2020 Salı 22:14
  • Galler'de 2 Haftalık Karantina İlan Edildi19 Ekim 2020 Pazartesi 17:26
  • Britanya'da gizli polisler şüphelilerle seks yapabilecek: "Olabildiğince kısa tutulmalı..."15 Ekim 2020 Perşembe 20:24
  • Koronavirüs: Londra ve Essex'te önlemler 'yüksek tehdit' seviyesine çıkarılıyor15 Ekim 2020 Perşembe 17:10
  • Londra'da Covid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor15 Ekim 2020 Perşembe 15:08
  • İngiliz Bakan Yardımcısı: Vakaların yüzde 30'u bar ve restoranlardaki etkileşimlerden kaynaklanıyor09 Ekim 2020 Cuma 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti