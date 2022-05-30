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İngiltere açıkladı: Belli üniversitelerden mezun olanlara kolay vize verilecek

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Son dönemde bütün dünyada işverenler için yetenek bulma yarışı hız kazanırken İngiltere'den dikkat çekici bir hamle geldi.
İngiltere açıkladı: Belli üniversitelerden mezun olanlara kolay vize verilecek

İngiltere, ülkeye yeni yetenek ve parlak çalışanlar çekmek için yeni bir vize kolaylığı getirme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, “yüksek potansiyeli olan” ve kariyerinin başında olan parlak bireyleri ülkeye çekmek için yeni bir vize programı başlatılması için harekete geçildiği belirtildi. İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde belli üniversitelerden gelen “yeni mezunlara” çok kolay şartlarla çalışma vizesi verileceği belirtildi.

Belli uluslararası listelerde üst sıralarda yer alan üniversitelerden yeni mezun olanları kapsayacak vize anlaşması ile birlikte lisans ve yüksek lisans mezunlarına 2 yıl, doktora  yapmış olanlara ise 3 yıllık vize verilebilecek. Vizeyi alanlar bu sayede çalışma izni de almış olacak.

İngiltere içişleri bakanlığı, mezuniyet üzerinden en fazla 5 yıl geçmesini zorunlu kılarken, kaç yeni mezunun başvurabileceğine dair kota ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Açıklamada, yeni mezunların Times Higher Education, Quacquarelli Symonds World University Rankings ya da Academic Ranking of World Universities isimli üç listeden en az ikisinde ilk 50’de bulunan üniversiteden mezun olmuş olması isteniyor.

Şu an güncel listelere göre ABD’den 20 üniversitenin yanı sıra Kanada, Japonya, Almanya, Avustralya, Hong Kong, Çin, Singapur, Fransa, İsveç ve İsviçre’den de eğitim kurumları yer alıyor. Bu listelerin ilk 50 sıralamasında ise Türkiye’den hiçbir üniversite yer almıyor.

TÜRKİYE’DEN İLK 50 DEĞİL İLK 500’DE TEK BİR ÜNİVERSİTE VAR

En son mart aynında açıklanan Quacquarelli Symonds World University Rankings’in sıralamasında Türkiye’den tek bir üniversite ilk 500’de yer almıştı. Türkiye’deki üniversiteler bu tür listelerde son yıllarda düşüş trendine girdiği için sık sık gündem oluyor.

İçişleri bakanı Priti Patel, bu hamleden dolayı çok heyecanlı olduğunu söylerken, bu sayede yeni yeteneklerin ülke ekonomisine de kazandırılabileceğini söyledi.

Başvuracak yeni mezunların İngilizce konuşma, okuma, dinleme ve yazmada minimum B1 seviyesinde olması istenirken, sicil kaydının da olmaması bekleniyor.

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