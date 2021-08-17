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İngiltere ‘Afganistan’ konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapacak

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişinin ardından Afganistan konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planladığı aktarıldı.
İngiltere ‘Afganistan’ konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Afganistan konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapmayı planladığı aktarıldı. Başbakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, Johnson’ın Afganistan’daki durumu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde G7 liderleri ile sanal bir toplantıya ev sahipliği yapma niyetini dile getirdiğini aktardı.

Sözcü, Johnson'ın uluslararası toplumun “hem gelecekteki herhangi bir hükümeti tanımak hem de insani ve mülteci krizini önlemek için Afganistan konusunda bir araya gelip ortak bir yaklaşım benimsemesi” gereğini vurguladığını belirtti.

Sözcü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Johnson'ın görüştüğünü ifade ederek, iki liderin Afganistan’ın uzun vadeli geleceği üzerinde birlikte çalışmanın önemine, İngiliz ve Fransız vatandaşlarının yanı sıra diğer vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri için acil yardım ihtiyacına değindiğine aktardı.

Başbakanlık sözcüsü, “İngiltere ve Fransa’nın olası bir ortak karar da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi’nde birlikte çalışması gerektiği konusunda anlaştılar” dedi.

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