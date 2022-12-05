  • BIST 4.957,77
  • Altın 1062.368
  • Dolar 18.6352
  • Euro 19.584
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İngiltere ana muhalefet lideri: Lordlar Kamarasını feshedeceğiz

» »
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, başbakan seçilmesi durumunda ilk döneminde parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasını yürürlükten kaldırma sözü verdi.
İngiltere ana muhalefet lideri: Lordlar Kamarasını feshedeceğiz

İngiltere’de İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Sky News’e yaptığı açıklamada, Lordlar Kamarasını feshetmek istediklerini doğrulayarak, kimsenin Lordlar Kamarasını savunabileceğini düşünmediğini belirtti.

İşçi Partisi Milletvekili Gordon Brown’un, İngiltere’nin geleceği hakkında bugün açıklayacağı parti komisyonu raporuna atıfta bulunan Starmer, “Bugünkü rapordaki tavsiyelerden biri bu. Bugünden sonra yapacağımız şey, bu tavsiyeleri danışmak, onları test etmek ve özellikle nasıl uygulanabileceğine bakmak” ifadesini kullandı. Starmer, Başbakan seçilmesi durumunda Lordlar Kamarasını ilk döneminde feshetme beklentisi içerisinde olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Evet, ümit ediyorum çünkü Gordon Brown’dan bunu yapacak bir komisyon kurmasını istediğimde, isteğimin ilk dönemde hayata geçirilebilecek tavsiyeler olduğunu söyledim. Ekonomimizi ve siyasetimizi düzeltmek için tek bir şansımız olacak ve bunu tam olarak doğru yaptığımızdan emin olmak istiyorum.”

SEÇİLMEDEN ATANIYORLAR

Milletvekili Gordon Brown, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut Lordlar Kamarasının savunulamaz olduğunu vurgulayarak, “Dünyadaki her ikinci meclis, çok az istisna dışında, nispeten daha küçüktür ve genellikle birinci meclisten daha küçüktür. (İngiltere’de) Halihazırda 830 üyesi olan bir Lordlar Kamarası var” ifadelerini kullanmıştı.

İki kamaralı sistemle yönetilen İngiltere’de Avam Kamarası seçimle göreve gelirken, Lordlar Kamarası kuşaktan kuşağa veya atanarak belirleniyor. 800’den fazla üyesi olan Lordlar Kamarasında 90 kalıtsal üyenin yanı sıra İngiltere kilisesinin 26 başpiskoposu da yer alıyor.

Ömür boyu görev yapan Lordların geri kalanı ise hükümetin veya Lordlar Kamarası Tayin Komisyonunun önerisiyle İngiltere hükümdarınca atanıyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı01 Aralık 2022 Perşembe 15:32
  • Prens William’ın vaftiz annesi, görevinden istifa etti01 Aralık 2022 Perşembe 13:41
  • İngiltere’den üst düzey Rus yetkililere yaptırım01 Aralık 2022 Perşembe 12:12
  • Meghan Markle kraliyet görevindeyken iğrenç ve ciddi tehditler aldı30 Kasım 2022 Çarşamba 19:05
  • İngiliz hükümeti enerji tasarrufunu teşvik için kampanya başlattı29 Kasım 2022 Salı 20:58
  • İngiltere ve Galler’de Hristiyanların oranı ilk kez yarının altına düştü29 Kasım 2022 Salı 18:41
  • İngiltere’den Çin’e yönelik sert ifadeler29 Kasım 2022 Salı 17:50
  • İngiltere: Çin'le ilişkilerde sözde 'altın çağ' sona erdi29 Kasım 2022 Salı 12:15
  • Kral III. Charles’dan torunu Prenses Charlotte için sürpriz karar28 Kasım 2022 Pazartesi 20:59
  • İngiltere’de Avrupalı doktor sayısı 4 bin 285 azaldı28 Kasım 2022 Pazartesi 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti