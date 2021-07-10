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İngiltere araştırdı! Aşılananlarda en yaygın görülen Covid-19 semptomlarını ortaya koydu

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İngiltere'de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.
İngiltere araştırdı! Aşılananlarda en yaygın görülen Covid-19 semptomlarını ortaya koydu

İngiltere'de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.

AA'nın CNBC kaynaklı haberine göre, uygulamaya Covid-19 yakalananların şikayetlerini girdiği, bu verilerin, bilim insanları tarafından analiz edildiği kaydedildi.

5 COVID-19 SEMPTOMU

Araştırma, aşı olanlar ve olmayanları 3 gruba ayırarak en yaygın görülen 5 Covid-19 semptomunu ortaya koydu.

Çift doz aşı olanlarda en sık görülen Covid-19 semptomlarının sırasıyla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olduğu gözlendi.

Tek doz aşı olanlarda en sık rastlanan 5 semptom, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük olarak sıralandı.

Aşı olmayanların ise en yaygın baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük semptomlarından şikayet ettiği tespit edildi.

Araştırma ayrıca tek doz aşının bile aşısızlara oranla Covid-19'a yakalanma riskini azalttığını gösterdi.

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