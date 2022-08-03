  • BIST 2.684,46
  • Altın 1015.688
  • Dolar 17.9631
  • Euro 18.221
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

İngiltere, Archie’yi konuşuyor: Saatler içerisinde destek ünitesi kapatılacak, Türkiye’ye taşınması gündemde

» »
İngiltere'nin gözü kulağı Royal London Hastanesi'nden gelecek haberlere çevrildi. Ülkede 7 Nisan'dan bu yana komada olan 12 yaşındaki Archie Battersbee'nin bugün yaşam destek ünitesinden ayrılması gündemde.
İngiltere, Archie’yi konuşuyor: Saatler içerisinde destek ünitesi kapatılacak, Türkiye’ye taşınması gündemde

İngiltere, Nisan ayından beri komada olan 12 yaşındaki Archie Battersbee’yi konuşuyor. İngiltere’de mahkemenin ‘hayata geri dönüş' şansı olmadığı gerekçesiyle yaşam destek tedavisinin sonlandırılmasına karar verdiği Archie’nin solunum cihazının bugün kapatılacağı açıklandı. Archie, eğer solunum desteği alamazsa hayatını kaybedecek…

Archie’nin annesi Hollie Dance, doktorların solunum cihazını İngiltere saati ile 11’de kapatmayı planladığı Whitechapel’deki Royal London Hastanesi’nde yatağının yanından gece boyunca bir an olsun ayrılmadı.

archie-battersebee-1646833.jpg

‘TÜRKİYE’DEN YARDIM TEKLİFİ ALDIK’

12 yaşındaki oğlunun hayatta kalması için bu sabah Strasbourg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne son dakika başvurusu yapan annesi, Türkiye ve Japonya’daki doktorlardan yardım teklifleri aldıklarını da söyledi.

Anne Hollie, “Şimdi onu İngiltere dışına taşımak için seçenekler düşünüyorum” dedi. İngiltere’deki doktorların aksine Türkiye’de Archie’yi iyileştirmek için çabaladıklarını duyurdu.

Hollie, “Archie’nin hâlâ bizimle olduğunu biliyorum. Archie, klinisyenlerin gerçekte mahkemeye sunduklarından çok farklı işaretler gösteriyor. Aslında orada, pek çok yönden ilerliyor.” dedi.

Archie’nin ailesi bu sabah Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne acil bir başvuru yaptıklarını açıkladı. Ancak Archie’nin makineden çıkarılmasına iki saat kaldığı düşünüldüğünde ailede büyük bir panik hakim.

HASTANEDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İngiltere’nin gözü kulağı hastaneden gelen haberlere çevrilmişken, hastaneden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını bekleyecekleri açıklaması geldi. Böylelikle Archie ve ailesine 24 saat daha tanınmış oldu .

uudss-660x398.jpg

BAKIMEVİNE GÖNDERMEYİ REDDETTİLER

Hollie, Archie’nin onurlu bir şekilde ölmesini ve son saatlerinde bir bakımevine taşınmasını istediğini söyledi, ancak bu istekleri de reddedildi. Hollie, “Çok nazik ve durumu anlatarak Archie’yi bakımevine taşımak istediğimizi söyledik. Ancak yine reddettiler.” dedi.

Aile, oğullarını Türkiye’ye götürmek istediklerini belirtirken, kısa süre içerisinde bunu nasıl uygulayacaklarını bilmediklerini aktardı.

seker-reuters_16_9_1659513705.jpg

Archie Battersbee (12), 7 Nisan'da, Essex'teki evlerinde bilincini kaybetmiş halde bulunmuştu. Beyninde hasar tespit edilen çocuk, başkent Londra'daki Kraliyet Londra Hastanesi'ne kaldırıldı. O tarihten beri komada olan Battersbee'nin doktorları, beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık iyileşme şansının kalmadığını belirterek yaşam desteğinin sonlandırılmasını istedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:40
  • İngiltere’den Rusya’ya yaptırım26 Temmuz 2022 Salı 21:52
  • İngiltere’de sağlık çalışanı açığı büyüyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:05
  • İstifa eden Boris Johnson’ın silahlı fotoğrafları espri konusu oldu24 Temmuz 2022 Pazar 10:39
  • Boris Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:57
  • İngiltere’de liderlik için yarışan Sunak: “Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim”23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:16
  • İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47
  • İngiltere: 400 kadar Rus casus sınır dışı edildi22 Temmuz 2022 Cuma 16:58
  • Avrupa'da tarihin en büyük ikramiyesi Britanya'ya isabet etti22 Temmuz 2022 Cuma 09:33
  • Boris Johnson veda etti: Hasta la Vista baby21 Temmuz 2022 Perşembe 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti