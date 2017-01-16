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"İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmakla çok zekice bir karar verdi"

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"İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmakla çok zekice bir karar verdi"
ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak olan Donald Trump, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma kararının çok zekice olduğunu belirtti.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’a röportaj veren Trump, İngiltere’nin birlikten ayrılma kararıyla son derece zekice davrandığını, ülkenin çıkış yolunda mükemmel şekilde ilerlediğini bildirdi.

Trump’ın New York’taki çalışma ofisinde gerçekleşen röportaja İngiltere’nin Eski Adalet Bakanı Michael Gove da katıldı.

Brexit kampanyasının öncülerinden olan Gove’un İngiltere’nin ABD’ile serbest ticaret anlaşması konusunda ilk sırada yer alıp almayacağını sorması üzerine Trump, “Bence harikasınız, son derece iyi gidiyorsunuz.” diye yanıtladı.

Trump göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağına işaret etti.

Trump, “İngiltere’nin AB’den ayrılacağını söyledim. Ayrıldı. Herkes benim çılgın olduğumu düşünmüştü. Ülkeler kendi kimliklerine sahip çıkmak istiyorlar. İngiltere’de kendi kimliğini istedi. Fakat eğer bütün göçmenleri almak zorunda bırakılmasalardı Brexit gerçekleşmezdi diye düşünüyorum.” görüşüne yer verdi.

ABD Başkanlığını devretmeye hazırlanan Barack Obama, referandum öncesinde İngiltere’nin, AB’den ayrılması durumunda Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasında taraf olmayacağına işaret ederek, İngiltere’nin ABD ile münferit bir anlaşma konusunda "sıranın en sonunda" olacağını açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “en önemli Avrupalı lider” olduğunu belirten Trump, “Avrupa Birliği’ne bakarsanız, Almanya var. Esasen Almanya için bir araç.” ifadesini kullandı.

Trump, görevi devralmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “güvenerek yola çıkacağını”, fakat bu güvenin ne kadar sürebileceğini zamanla göreceğini bildirdi.

NATO’nun çok uzun yıllar önce kurulmuş bir birlik olduğuna dikkati çeken Trump, üye ülkelerin ödemeleri gereken ölçüde maddi katkıda bulunmadıklarına değindi.

Trump ayrıca, 16 yıl önce kaybettiği annesi Mary Anne MacLeod Trump’ın Kraliçe 2. Elizabeth’i çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Seremonileri ve oradaki güzelliği çok severdi. Çünkü kimse bir İngiliz gibi yapamaz bunları.

Kraliçe’ye büyük saygısı vardı ve onu çok severdi.”

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