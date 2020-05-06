İngiltere Avrupa'da En Fazla Can Kaybının Yaşandığı Ülke Oldu

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede Covid-19 nedeniyle 693 ölümün daha meydana geldiğini ve toplam can kaybının 29.427'ye çıktığını açıkladı.

İngiltere böylece İtalya'yı geride bırakarak, Avrupa kıtasında en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu.

Yeni veriler İngiltere'yi ölü sayısında dünya da da ABD'nin ardından ikinci sıraya yükseltti.

İtalya'da şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 29.315. En çok can kaybının meydana geldiği ülke olan ABD'de ise bu sayı 70.000'e yaklaştı.