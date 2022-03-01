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İngiltere Başbakanı: 200 Binden Fazla Ukraynalıyı Kabul Edebiliriz

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya saldırıları nedeniyle ülkelerinden ayrılan Ukraynalıların sayısının artmasının ardından bir mülteci akını yaşanabileceğini ifade etti, "Kesin sayıları hesaplamak zor ama 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz"
İngiltere Başbakanı: 200 Binden Fazla Ukraynalıyı Kabul Edebiliriz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle mülteci sayılarının milyonlara ulaşabileceğini söyledi.

Johnson, “Dün gece Biden ile konuştuğumda, şimdi başlayan insani acil duruma odaklandık. Putin’in işgali şimdiden yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine neden oldu ve belki de milyonları bulan daha büyük bir kaçışa hazırlanmalıyız” dedi. Johnson, “Kesin sayıları hesaplamak zor ama 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz” açıklamasını yaptı.

Johnson “İngiltere, Ukrayna için acil durum ve insani yardım için 220 milyon sterlin sağlayacak. Polonya dahil komşu ülkelerde insani yardım için bin askeri hazırda bekletiyoruz” ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı, “Putin'in binaları bombalayarak ve çocukları öldürmek için binalara füze atarak masum sivillere karşı barbarca ve ayrım gözetmeksizin taktik kullanmaya hazır olduğu oldukça açık” dedi.

“660 BİNDEN FAZLA KİŞİ UKRAYNA’DAN AYRILDI”

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 660 binden fazla kişinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Komiserliğin sözcüsü Shabia Mantoo, Cenevre’de düzenlenen toplantıda Ukrayna’dan kaçmaya çalışan insanların Polonya’ya girebilmek için 60 saat sınırda beklediğini, Romanya sınırında ise 20 kilometrelik kuyruk oluştuğunu söyledi.

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