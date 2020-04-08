İngiltere Başbakanı Boris Johnson Geceyi Yine Yoğun Bakımda Geçirdi

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Salı gecesini de Londra'daki St Thomas' Hastanesi'nde yoğun bakımda geçirdi.
Başbakanlık, Johnson'ın durumunun "yakından izlendiğini" açıkladı.
BBC'ye konuşan İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Edward Argar; "Başbakan rahat. Sağlık durumu istikrarlı. Keyfi yerinde" dedi.
İngiltere'de, Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab Pazartesi günü yaptığı açıklamada Başbakanın iyileşeceğinden emin olduğunu söylemişti.
Dominic Raab, standart oksijen tedavisi gördüğünü açıkladığı Johnson için, "savaşçı" ifadesini kullanmıştı.
Raab, Johnson'ın solunum cihazına bağlı olmadığını da belirtmişti.
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