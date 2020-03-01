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İngiltere Başbakanı Boris Johnson İle Carrie Symonds Nişanlandı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson İle Carrie Symonds Nişanlandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson İle Carrie Symonds Nişanlandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Carrie Symonds evlilik yolunda ilk adımı attı.

Boris Johnson ve Carrie Symonds'ın sözcüsü, çiftin nişanlandıklarını ve bebek sahibi olacaklarını duyurdu. Sözcü ikilinin bu bilgileri paylaşıyor oldukları için çok memnun olduklarını da dile getirdi.

Johnson'ın İngiltere Başbakanı olması sonrası Başbakanlık konutuna taşınan ikili, evlenmeden konuta geçen ilk çift olmuştu. 31 yaşındaki Symonds, Johnson'ın partisinin eski iletişim sorumlusuydu.

55 yaşındaki Johnson'ın daha önceki iki evliliğinden ve ilişkilerinden beş çocuğu bulunuyor.

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