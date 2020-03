İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı videolu açıklamayla, son 24 saatte kuru öksürük ve ateş gibi "hafif semptomlar" geliştirdiğini söyledi.

Johnson, semptomların görülmesinin ardından kendisine koronavirüs testi yapıldığını ve sonucunun da pozitif çıktığını ifade etti.

Johnson, evde kendini karantina altına aldığını belirterek, halktan sokağa çıkmama talimatına uymayı sürdürmelerini istedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, Johnson'ın hükümetin koronavirüsle mücadele sürecini yönetmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Birleşik Krallık genelinde şu anda 11 bin 800'ün üzerinde koronavirüs vakası bulunuyor. Şu ana kadarki can kaybı da 578.

Hükümet, aldığı önlemler çerçevesinde Pazartesi günü zorunlu alışveriş ve egzersiz dışında sokağa çıkmayı yasaklamıştı.

