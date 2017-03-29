İngiltere Başbakanı "BREXIT" mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladı.

İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan, 50. maddeyi işleterek Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılık müzakerelerini başlatacak mektubu imzaladı." denildi.

Resmi bildirim çerçevesinde May'in imzaladığı mektup, İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow tarafından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bugün öğle saatlerinde iletilecek.

AVAM KAMARASINDA MİLLETVEKİLLERİNİ BİLGİLENDİRECEK

Mektubun Tusk'a iletilmesinden kısa bir süre sonra Başbakan May'in İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasına gelerek, 50. maddenin işletildiği yönünde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmış olacak. Ülkenin 1973'den bu yana üyesi olduğu AB'den ayrılığını iki yıl içinde tamamlamış olması hedefleniyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.