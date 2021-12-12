İngiltere Başbakanı Johnson, Geçen Yıl Koronavirüs Kısıtlamalarını Delmekle Suçlanıyor

İngiltere'de hükümetin geçen yıl getirilen katı koronavirüs önlemlerine uymadığı iddialarına bir yenisi eklendi. Bu sefer İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu kuralları ihlal ettiği öne sürülüyor.

Johnson'ın geçen yıl farklı hanehalklarının buluşmasının yasak olduğu bir dönemde iki iş arkadaşı ile Noel eğlencesi için bir araya geldiği iddia edildi.

Sunday Mirror'ın yayınladığı fotoğrafa göre Johnson, Başbakanlık Konutu'nda iki meslektaşıyla beraber yan yana oturarak online Noel soru yarışması düzenledi.

Fotoğrafın 15 Aralık'ta çekildiği iddia ediliyor; o dönem İngiltere hükümeti çok sıkı kapatma kuralları ilan etmiş, herkesten Noel ve yılbaşı partilerini iptal etmesini istemişti.

Başbakanlık yaptığı açıklamada Johnson'ın eğlence amaçlı düzenlenen yarışmaya kısa süreliğine çalışanlarına teşekkür etmek için katıldığını belirtti.