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İngiltere Başbakanı Johnson: Putin, Ukrayna konusunda uçurumun eşiğinden dönmeli

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim son dönemde tırmanırken, olası bir savaş ihtimaline karşı İngiltere’den yeni bir açıklama geldi.
İngiltere Başbakanı Johnson: Putin, Ukrayna konusunda uçurumun eşiğinden dönmeli

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim son dönemde tırmanırken, olası bir savaş ihtimaline karşı İngiltere’den yeni bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğinde ona, Ukrayna konusunda uçurumun eşiğinden geri adım atmasını söyleyeceğini belirtti.

Johnson gazetecilere verdiği demeçte, “Başkan Putin’e söyleyeceğim şey, daha önce de söylediğim gibi, hepimizin gerçekten uçurumun eşiğinden geri adım atması gerektiğini düşünüyorum ve Rusya’nın uçurumun eşiğinden geri adım atması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ayrıca, Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın insanların enerji maliyetlerindeki artışla başa çıkmalarına yardımcı olacak bir önlem paketi getirmek istediğini de söyledi.

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