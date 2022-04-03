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İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da 'savaş suçu' işlemekle itham etti

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İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın İrpin ve Buça şehirlerinde masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Devlet Başkanı Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.
İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da 'savaş suçu' işlemekle itham etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yazılı açıklamasında, Kremlin'den gelecek inkarlar veya dezenformasyonun herkesin doğru olduğunu bildiği şeyleri gizleyemeyeceğini ifade ederek "Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullandı.

 

Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin ve Buça'da masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu kaydeden Johnson, Rusya'ya yaptırımları, Ukrayna'ya da askeri artıracaklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasını desteklemekte ön saflarda yer aldıklarını kaydeden İngiltere Başbakanı, ülkeye yeni uzman müfettişlerin görevlendirileceğini de açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Buça'daki sivil ölümlerine tepki gösterdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade ederek, "Buça'da sivillere karşı işlenen suçlar dehşete düşürdü. Failler hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yaptığı yazılı açıklamada, Buça ve diğer kentlerden gelen görüntülerin "şok edici" olduğu belirtti.

Açıklamada, "Silahsız sivillere yönelik katliamların vahşeti, korkutucu ve katlanılmazdır. Rus makamları, derhal düşmanlığa son vermeli, sivillere yönelik şiddeti durdurmalı ve yaşananların hesabını vermelidir. İtalya, bu dehşeti kesin kararlılıkla kınıyor ve Ukrayna ve vatandaşlarıyla tam dayanışmasını belirtiyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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