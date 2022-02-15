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İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'dan Karışık Sinyaller Geliyor

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'dan şu anda "karışık sinyaller" geldiğini ancak Rus askeri faaliyetlerine ilişkin son istihbaratın "ümitlendirici" olmadığını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'dan Karışık Sinyaller Geliyor

Johnson, Ukrayna'daki durumun ele alındığı Acil Durum Kabine Toplantısının (COBRA) ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da açıkça "diplomatik bir açılımın işaretleri" bulunduğunu ancak, istihbaratın "hala umut verici olmadığını" söyleyen Johnson, Ukrayna sınırı yakınında Rus sahra hastaneleri inşa edildiğine ve daha fazla taburun sınıra yaklaştırıldığına dikkati çekti.

Johnson, bunun "işgale hazırlık" olarak yorumlanabileceği değerlendirmesinde bulunarak, "Şu anda gördüğümüz karışık sinyaller ve özellikle ekonomik yaptırımlar konusunda çok sert ve birlik içinde kalmamız için daha fazla neden var." dedi.

"Hala diplomasi için bir yol var"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği iddiasının sorulması üzerine Johnson, Moskova'nın "neredeyse her an harekete geçmeye hazır büyük bir hazırlığı" olduğunu söyledi.

Johnson, hala diplomasi için bir yol olduğunu düşündüklerini ve Rus tarafından bazı olumlu işaretler gördüklerini dile getirerek, "Eğer bu doğruysa, hadi bunun üzerine inşa edelim." ifadesini kullandı.

"İngiltere'nin Kiev büyükelçiliği açık kalacak"

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Rus bankalarını ve şirketlerini hedef alan sert yaptırımları uygulamaya hazır olduklarının altını çizdi.

Ayrıca Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğini sürdürmek için başkent Kiev'deki İngiliz büyükelçiliğinin faaliyetlerine devam edeceğini aktardı.

Risklerin hala sürdüğünü, bu nedenle kararın sürekli inceleme altında tutulacağını söyleyen Johnson, ancak, İngiltere'nin büyükelçiliğini "mümkün olduğunca uzun süre" açık tutma istediğini ifade etti.

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